(New York) Au moment où les Nets étaient près de concrétiser l’acquisition de James Harden, le DG Sean Marks voulait savoir si ses deux grandes vedettes étaient vraiment disposées à partager encore plus le devant de la scène — et le ballon.

Brian Mahoney

Associated Press

Les propos de Kevin Durant et Kyrie Irving l’ont satisfait, pavant la voie à l’arrivée à Brooklyn du triple champion pointeur de la NBA.

PHOTO SARAH STIER, AFP Kevin Durant

« Ils comprennent l’enjeu, a dit Marks. Tout le monde s’est dit en accord. Ils sont conscients de nos aspirations comme équipe, et ça inclut James. Il sait ce qui est en jeu. »

Les Nets ont acquis Harden de Houston à un fort prix, envoyant Caris LeVert et Rodions Kurucs aux Rockets, en plus de se départir de choix de premier tour en 2022, 2024 et 2026.

Brooklyn a aussi perdu Jarrett Allen et Taurean Prince, au profit des Cavaliers de Cleveland.

La force de frappe des Nets est indéniable.

Durant, quatre fois le champion pointeur, semble tout à fait lui-même à la suite d’un opération au tendon d’Achille.

Et avant une absence de quatre matchs pour des raisons personnelles, Kyrie Irving était lui aussi d’un apport redoutable.

Le nerf de la guerre sera toutefois la pleine adhésion de tous à former un tout.

« James veut un nouveau départ et nos gars vont devoir céder un peu de terrain, a concédé Marks. L’espoir est que ça leur donne une nouvelle impulsion. »

Harden devait arriver à Brooklyn jeudi. Les Nets vont recevoir Orlando samedi et Milwaukee lundi.

Irving et Durant sont des amis proches qui ont fait leur entrée à Brooklyn ensemble en 2019, comme joueurs autonomes.

Durant et Harden ont été coéquipiers chez le Thunder et ont gardé des liens étroits.

Les Nets ont sacrifié des choix sur plusieurs années pour aller chercher Paul Pierce et Kevin Garnett en 2013. N’a suivi qu’un accès au deuxième tour des séries, alors que Boston bâtissait l’un des meilleurs clubs de la NBA.

Marks estime que les Nets n’ont pas compromis leur avenir.

« Quand vous avez la chance d’obtenir James Harden, vous faites vos devoirs, a t-il confié. Vous mettez en place tout ce que vous pouvez pour que ça se réalise ».