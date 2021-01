Les 76 ers en quarantaine à New York

(New York) Les 76ers de Philadelphie se sont placés en quarantaine à New York en raison du diagnostic positif à la COVID-19 du garde Seth Curry.

Dan Gelston

Associated Press

Une source au fait de la situation a indiqué que les Sixers sont demeurés à l’hôtel la nuit dernière après avoir appris que Curry avait reçu un diagnostic positif au coronavirus pendant la rencontre de jeudi soir contre les Nets de Brooklyn.

Cette personne a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press puisque l’équipe n’a pas révélé l’état de santé de Curry. Elle a ajouté que Curry était pour l’instant le seul joueur des Sixers à avoir reçu un diagnostic positif.

Curry s’est absenté du match de jeudi en raison d’une blessure à la cheville gauche, et il portait un masque alors qu’il était sur le banc des Sixers pour la première moitié de la rencontre. Curry a réussi six tirs de trois points et inscrit 28 points mercredi contre les Wizards de Washington.

Les Sixers doivent affronter les Nuggets de Denver à Philadelphie samedi.