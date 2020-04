Le joueur canadien des Knicks de New York, RJ Barrett

PHOTO MARY ALTAFFER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Mississauga) Selon la Mississauga Food Bank, un don de 100 000 $, effectué plus tôt cette semaine par la recrue RJ Barrett, des Knicks de New York, fournira 200 000 repas dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la COVID-19.

La Presse canadienne

L’athlète de Mississauga a fait le don mardi dans le cadre d’une contribution de 250 000 $ US, pour lutter contre la pandémie à New York et au Canada.

« Une chose que ma famille m’a appris, c’est l’importance d’être solidaire quand vous le pouvez, de toutes les manières possibles, a dit Barrett, par communiqué.

“Pendant ces moments difficiles, nous devons tous faire notre part. Savoir que j’ai la capacité d’aider les gens est important pour moi. Je suis heureux de pouvoir faire une différence dans le quartier où j’ai grandi. »

Après une saison avec Duke, Barrett a été repêché troisième au total l’an dernier.

Il se classe troisième des Knicks avec 14,3 points par match, en moyenne. Il a aussi inscrit cinq rebonds et 2,6 passes par rencontre, en moyenne.