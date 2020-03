PHOTO RICK BOWMER, ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Tous les joueurs, entraîneurs et certains membres du personnel des Raptors de Toronto ont reçu la directive d’observer une quarantaine de 14 jours.

La Presse canadienne

Cette mesure a été prise parce que l’équipe a récemment affronté le Jazz de l’Utah et Rudy Gobert, qui a reçu un test positif de COVID-19. Les Raptors ont aussi été testés et attendent les résultats.

« La sécurité de nos joueurs, de notre personnel, des partisans et des médias qui couvrent notre équipe est primordiale. Bien que nous soyons déçus que la saison de la NBA ait été suspendue en raison de la pandémie mondiale de COVID-19, nous appuyons entièrement la décision de la ligue », ont déclaré les Raptors par communiqué, jeudi.

Les Raptors ont battu l’Utah 101-92 et comme dans tout match de la NBA, les joueurs ont eu des contacts physiques pendant la partie. OG Anunoby et Gobert se sont accrochés en fin de partie, et les deux joueurs ont été expulsés.

Le Jazz a annoncé le test positif peu avant l’affrontement prévu contre le Thunder d’Oklahoma City, mercredi soir. La NBA a par la suite annoncé la suspension de la saison. La G League a emboîté le pas peu après.

« Les médecins de l’équipe demeurent en communication avec des spécialistes du contrôle des infections et les autorités de santé publique, et nous continuerons de suivre leurs conseils », ont indiqué les Raptors.

L’équipe a fait deux apparitions publiques depuis leur retour de l’Utah, mardi matin : le lancement de la fondation de l’entraîneur Nick Nurse et le tournoi de quilles de Norman Powell.

Les Raptors ont précisé que selon les responsables de santé publique de Toronto, être en contact rapproché avec une personne qui n’a pas la COVID-19, mais qui a été exposée à une personne atteinte de la maladie ne représente pas un risque et ne nécessite pas un suivi médical.

Les responsables de l’équipe recommandent à quiconque ayant assisté à l’un des événements publics de « continuer à surveiller leur état de santé, garder leurs distances socialement et laver leurs mains, en plus de communiquer avec un professionnel de la santé si des symptômes apparaissent ».