(Philadelphie) La saison est terminée pour Kyrie Irving des Nets de Brooklyn, qui va subir une opération à l’épaule droite.

Associated Press

Les Nets l’ont annoncé jeudi soir. Irving avait déjà raté 26 matchs à cause d’ennuis à l’épaule, cette saison.

Il a notamment reçu une injection de cortisone, le 24 décembre. Ces derniers temps, une élongation au genou droit lui a fait rater cinq matchs.

Irving a donc été limité à 20 rencontres, inscrivant en moyenne 27,4 points.

« Certains jours il était O. K. et d’autres jours ça l’ennuyait, a dit l’entraîneur Kenny Atkinson, au sujet des ennuis à l’épaule d’Irving. C’est dur d’être à l’aise dans de telles circonstances. »

« Je l’aime beaucoup comme joueur et je trouve que la relation est bonne, a continué Atkinson. Donc ça va bien, mais c’est sûr que vous en voulez plus. Durant la saison morte, il y aura du temps pour reconnecter et rétablir les bases. »

Brooklyn occupe le septième rang dans l’Est, grâce notamment à de bons rendements de Spencer Dinwiddie et Caris LeVert.