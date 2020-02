(Chicago) Tel que largement anticipé, le Temple de la renommée du basketball a annoncé que Kobe Bryant est l’un des finalistes en vue de la cohorte de 2020, et ce à sa première année d’admissibilité.

Tim Reynolds

Associated Press

Bryant a remporté cinq championnats de la NBA et a fait partie de 18 équipes d’étoiles, passant la totalité de ses 20 ans dans la NBA avec les Lakers.

Deux fois médaillé d’or olympique, il est au quatrième rang des pointeurs de l’histoire. Bryant a récolté 25 points par match, en moyenne.

Bryant, sa fille de 13 ans Gianna et sept autres personnes ont perdu la vie le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère, près de Los Angeles.

Tim Duncan et Kevin Garnett, chacun membre de 15 équipes d’étoiles, sont également mis en nomination pour une première fois.

Les autres finalistes : Rudy Tomjanovich, ancien entraîneur des Rockets ; Eddie Sutton, quatre fois l’entraîneur de l’année en basket masculin, dans la NCAA ; Tamika Catchings, quadruple médaillée d’or olympique, membre de 10 équipes d’étoiles (WNBA), et aussi Kim Mulkey et Barbara Stevens, des entraîneures de basket féminin, dans la NCAA.

La cohorte sera annoncée le 4 avril, dans le cadre des demi-finales du March Madness.

La cérémonie d’intronisation aura lieu le 29 août à Springfield, au Massachusetts.

« Le Temple de la renommée, vous n’y pensez jamais vraiment, vous n’y rêvez pas vraiment, a dit Garnett. Ça dépasse vraiment l’entendement. »

Après une douzaine de saisons au Minnesota, Garnett s’est joint aux Celtics, aidant l’équipe à remporter le championnat en 2008. Boston va retirer son numéro 5 la saison prochaine.

Duncan a été une figure marquante de l’histoire des Spurs. Comme Bryant, il a fait partie de cinq équipes championnes de la NBA.

Tomjanovich a mené Houston au titre en 1994 et 1995.

Dans la catégorie médias, le Temple va honorer de façon distincte les commentateurs Michael Wilbon, Jim Gray et Mike Breen, ainsi que l’équipe de’Inside the NBA’ : Ernie Johnson, Charles Barkley, Kenny Smith et Shaquille O’Neal.

Le Temple voudra trouver le ton juste pour à la fois célébrer l’arrivée des nouveaux membres, mais aussi honorer la mémoire de grands disparus tel Bryant ou l’ancien commissaire de la NBA, David Stern.

« Il y a une grande sensibilité, a dit Jerry Colangelo, qui dirige le Panthéon. Ce sera fait de la bonne façon. »