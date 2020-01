(New York) Kyle Lowry a marqué 26 points, Pascal Siakam en a ajouté 23 et les Raptors de Toronto ont battu les Knicks de New York 118-112, vendredi soir, pour obtenir un sixième gain de suite.

Brian Mahoney

Associated Press

Une journée après avoir été voté comme partant au match des étoiles de la NBA, Siakam a réussi deux paniers importants dans le dernier droit de la rencontre. Il a réussi un dunk alors que les Raptors ne menaient que par un point et il a réussi un panier de trois points alors qu’il restait 21 secondes à écouler au quatrième quart.

Fred VanVleet et Norman Powell ont tous les deux inscrit 16 points pour les Raptors, qui ont défait les Knicks pour une huitième fois consécutive.

Marcus Morris et Damyean Dotson ont tous les deux récolté 21 points pour les Knicks, qui ont perdu cinq de leurs six dernières sorties. Julius Randle a amassé 20 points et 11 rebonds.

Les Knicks avaient limité leurs trois derniers adversaires à moins de 100 points, mais les Raptors avaient trop de talent pour être muselés pendant une longue période.