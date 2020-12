Team Thetford

Quand basket et maths font équipe en temps de pandémie

Incapable de disputer des matchs et même de s’entraîner en groupe en raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, Team Thetford, autrefois connue sous le nom d’Académie de basketball de Thetford Mines, a décidé de se concentrer sur les performances scolaires de sa quarantaine de joueurs. Et pour le directeur et entraîneur Armel Junior Denis Mampouya-Mazinga, la réussite passe par un projet qui allie le sport et les mathématiques.