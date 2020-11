Le Québécois Karim Mané a gazouillé s’être entendu avec le Magic d’Orlando, vendredi soir.

La Presse Canadienne

Le Magic a dit ne pas être en position de commenter ou confirmer ; dans la NBA, les ententes ne peuvent pas devenir officielles avant dimanche, à midi.

Athlète de six pieds six, Mane a écrit sur Twitter qu’il se joint au Magic, et que ça lui inspire de l’excitation et de l’humilité.

Mané a été laissé de côté lors du repêchage de la NBA, mercredi.

Natif du Sénégal, mais arrivé à Montréal à un jeune âge, Mané a disputé trois saisons avec les Cheetahs du Collège Vanier.