Le garde Jrue Holiday a été échangé des Pelicans de La Nouvelle-Orléans aux Bucks de Milwaukee, selon ce qu’une source a révélé à l’Associated Press.

Par Tim Reynolds

The Associated Press

Les Bucks tentent de fournir au double joueur par excellence de la NBA Giannis Antetokounmpo la formation améliorée qu’il recherche, alors qu’il devra bientôt décider s’il prolonge ou non son contrat.

En retour, les Pelicans recevraient Eric Bledsoe, George Hill et quelques choix de premier tour de la part des Bucks.

La source de l’Associated Press a requis l’anonymat puisque la transaction n’a pas été officialisée.

ESPN, The Athletic et le New York Times ont d’abord rapporté les détails de la transaction. ESPN rapporte également que les Bucks effectueraient une deuxième transaction avec les Spurs de Sacramento. Bogdan Bogdanovic et Justin James prendraient alors le chemin de Milwaukee en retour de Donte DiVincenzo, D. J. Wilson et Ersan Ilyasova.

Le message des Bucks est clair : ils veulent gagner et veulent lancer un message à Antetokounmpo afin qu’il signe la prolongation de plus de 200 millions US pour cinq ans avant le 21 décembre.

Holiday améliorerait automatiquement les Bucks. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs défensifs du circuit Silver, il a maintenu une moyenne de 19,1 points et 6,7 aides par match la saison dernière.

Il doit toucher 25,4 millions cette saison et détient une clause d’option de 26,3 millions pour la prochaine campagne. Les Bucks n’ont donc aucune garantie qu’il demeurera plus d’une saison.