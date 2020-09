Jayson Tatum (0), OG Anunoby (3) et Robert Williams III (44)

PHOTO MARK J. TERRILL, ASSOCIATED PRESS

(Lake Buena Vista) Jayson Tatum a réussi 34 points, Marcus Smart a inscrit 16 de ses 19 points au quatrième quart et les Celtics de Boston ont vaincu les Raptors de Toronto 102-99, mardi soir.

La Presse Canadienne

Les Celtics ont pris les devants 2-0 dans cette série de deuxième tour de l’Association Est. Le troisième affrontement aura lieu jeudi.

>>> Le sommaire du match

OG Anunoby a marqué 20 points, un sommet en carrière en séries, pour les Raptors. Fred VanVleet a récolté 19 points alors que Serge Ibaka et Pascal Siakam ont ajouté 17 points chacun.

Les Raptors, champions en titre de la NBA, ont perdu leurs trois duels contre les Celtics dans la bulle à Orlando, cinq sur six au total cette saison, mais ils montrent un dossier de 11-0 contre les autres formations depuis la relance.

Les Celtics ont mené le premier match d’un bout à l’autre, dimanche, pour l’emporter 112-94. La formation torontoise a cependant joué avec plus d’énergie mardi.

L’avance a changé de mains 16 fois pendant la partie et les Raptors ont pu se distancer au troisième quart. L’entraîneur-chef Nick Nurse a eu gain de cause lors d’une contestation et après un lancer franc réussi de Siakam, les Torontois ont pris les devants par 12 points.

Ils menaient 78-70 au quatrième quart, mais leur élan a soudainement été stoppé.

Smart s’est mis en marche en réussissant cinq tirs de trois points de suite pour amorcer la dernière période. Son dernier lancer a procuré une avance d’un point à la troupe de Boston.

Les Celtics ont pris les devants par six points grâce à un tir d’au-delà de l’arche de Kemba Walker, alors qu’il restait 2 : 24 à écouler. Kyle Lowry a réduit l’écart à un point avec 61 secondes à jouer, mais Walker a répliqué pour donner une avance de 102-99 à sa troupe.

VanVleet a eu une dernière occasion d’envoyer le match en prolongation, dans les dernières secondes, mais son tir n’a pas été réussi.

Les Celtics ont réussi sept tirs de trois points au quatrième quart contre seulement un seul en 11 tentatives pour les Raptors.