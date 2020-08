(Philadelphie) Les 76ers de Philadelphie ont congédié l’entraîneur-chef Brett Brown, lundi, après qu’il eut conclu sa septième saison à la barre de l’équipe avec une autre élimination décevante en séries éliminatoires.

Associated Press

Les 76ers ont conclu la saison avec un dossier de 43-30, ce qui est largement en deçà des attentes placées envers l’équipe. Le club représentait l’un des meilleurs espoirs dans l’Association Est.

Ils n’ont toutefois pas su répondre aux attentes. Le congédiement de Browns était prévisible puisque l’équipe s’est fait balayer par les Celtics de Boston au premier tour des séries.

Brown a guidé les 76ers alors qu’ils se trouvaient dans les bas-fonds du classement de la NBA. Il n’a cependant pas été en mesure de mener son équipe à bon port en séries.

« J’ai énormément de respect pour Brett [Brown], personnellement et professionnellement parlant, et j’apprécie ce qu’il a fait pour l’organisation et la ville de Philadelphie, a déclaré le directeur général de l’équipe, Elton Brand, dans un communiqué. Il a fait beaucoup de bonnes choses durant son passage avec nous, développant de jeunes talents et aidant l’équipe à atteindre les séries lors de trois saisons. Malheureusement, nous n’avons pas atteint les objectifs que nous nous étions fixés et je crois que c’est mieux si l’équipe prend un chemin différent. »

Brown termine son séjour à Philadelphie avec un dossier de 221-344. Sa fiche ne reflète néanmoins pas la valeur de l’entraîneur, puisque les Sixers étaient en reconstruction lorsqu’il est arrivé dans le giron de l’équipe.

La formation a été démantelée et l’équipe a encaissé plusieurs revers dans le but d’obtenir un meilleur sort au repêchage. Brown a seulement remporté 47 matchs à ses trois premières saisons. Il a terminé avec un pitoyable dossier de 10-72 en 2016-2016.

La philosophie de l’équipe a fini par être rentable, lorsque les Sixers ont repêché Joel Embiid et Ben Simmons, qui sont devenus des joueurs étoiles. Ils ont mené le club en demi-finale de l’Association Est à deux reprises.

Simmons n’a toutefois pas pu participer aux séries en raison d’une blessure au genou. Embiid et le reste de l’équipe n’ont pas été en mesure de combler sa perte face aux puissants Celtics.

Les 76ers ont indiqué qu’ils amorçaient immédiatement le processus d’embauche pour trouver un nouvel entraîneur.