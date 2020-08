Jayson Tatum (0) et Daniel Theis (27)

NBA: les Celtics balaient les 76ers et se qualifient pour le deuxième tour

(Lake Buena Vista) Kemba Walker a marqué 32 points et les Celtics de Boston ont balayé les 76ers de Philadelphie grâce à une victoire de 110-106, dimanche.

Associated Press

Jayson Tatum a ajouté 28 points et 15 rebonds, un sommet en carrière en séries, et les Celtics ont assuré leur place au deuxième tour éliminatoire de l’Association Est. Ils croiseront le fer avec les Raptors de Toronto ou les Nets de Brooklyn.

Les Celtics ont balayé les 76ers pour une première fois en 15 séries contre eux. La troupe de Philadelphie n’a pas été capable de dépasser la deuxième ronde pour une troisième saison consécutive.

Joel Embiid a mené les 76ers avec 30 points et 10 rebonds. Tobias Harris a fait une vilaine chute et s’est coupé l’œil gauche, mais il a conclu la rencontre avec 20 points et cinq rebonds.

Les Celtics ont inscrit les neuf derniers points du troisième quart, parmi une séquence de 12-0, et ils ont pris une avance de 96-79 au début du quatrième quart. Leurs adversaires ne s’en sont pas remis.

Les 76ers ont amorcé les séries sans le meneur étoile Ben Simmons, qui a subi une intervention chirurgicale au genou gauche qui a mis un terme à sa saison.