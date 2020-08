Kyle Lowry et Fred VanVlee

Comme Kyle Lowry et les Raptors de Toronto ne peuvent pas s’abreuver de la foule au Scotiabank Arena, ils ont décidé de créer leur propre énergie en séries.

Dan Ralph

La Presse canadienne

Les Raptors, champions en titre de la NBA, mènent leur série de premier tour 2-0 contre les Nets de Brooklyn à la suite d’une victoire de 104-99, mercredi. Il n’y a cependant aucun spectateur admis au Complexe ESPN Wide World of Sports à Orlando, en Floride.

« Nous savons ce que les partisans nous apportent, a exprimé Lowry lors d’une visioconférence tenue jeudi. Mais comme équipe, nous sommes capables de créer notre propre énergie et notre propre ambiance de séries. »

Les Raptors se sont certainement ajustés à la vie à l’intérieur de la bulle de la NBA. Ils ont montré un dossier de 7-1 lors des matchs de classement et ils viennent de signer une sixième victoire consécutive.

« Je crois que les joueurs de notre équipe aiment être ensemble la majorité du temps, a affirmé l’entraîneur-chef Nick Nurse. Je crois que nous essayons de faire les choses de façon professionnelle et nous tentons d’avoir du plaisir. Nous tentons d’appliquer un bon plan de match et de donner un très bon effort et nous voulons le faire ensemble. »

Nurse a dit qu’il n’avait pas eu à s’inquiéter de bien équilibrer le temps en équipe et les temps de solitude pour les joueurs.

« Les joueurs le font un peu par eux-mêmes, a-t-il ajouté. C’est très facile de prendre du temps pour soi si c’est ce que tu veux. Nous ne tentons pas de les forcer à faire des choses en particulier outre le travail lié au basketball et les repas occasionnels en équipe. »

L’ailier des Raptors Serge Ibaka a indiqué qu’il n’avait eu aucune difficulté à gérer son temps après deux mois loin de Toronto.

« La bonne chose avec le basketball c’est que c’est un sport que nous aimons pratiquer, a-t-il déclaré. Chaque fois que j’ai l’impression d’abandonner, je me mets à penser au basketball et j’essaie de rester concentré. Je crois que c’est une des raisons faisant en sorte que nous avons plus de succès. »

Les Raptors et les Nets reprendront l’action vendredi. La formation de Brooklyn devra toutefois se passer des services de l’arrière Joe Harris, qui a quitté la bulle de la NBA pour une raison personnelle non médicale.

En raison des règles de quarantaine de la NBA, Harris ratera au moins les troisième et quatrième duels de cette série quatre de sept. Il avait récolté 14 points et 15 rebonds en 39 minutes de jeu, mercredi.

« Je suis un ami de Joe alors c’est dommage, a mentionné Lowry. Je ne crois pas qu’ils vont être affaiblis cependant. Je crois que ça fait en sorte que son remplaçant va élever son jeu d’un cran pour eux. »

Nurse a souligné que Harris n’est pas de tout repos pour les Raptors lorsqu’il est sur le terrain.

« C’est dommage, a dit Nurse. Il a très bien joué depuis le début de la série. Tu dois le pourchasser, l’entourer et il te fait travailler fort. C’est malheureux pour lui et sa famille. »