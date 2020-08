(New York) Le joueur-vedette de Milwaukee Giannis Antetokounmpo a écopé mercredi d’un match de suspension après avoir donné un coup de tête à un adversaire de Washington.

Agence France-Presse

Le MVP en titre avait été exclu mardi durant le 2e quart-temps de la victoire de son équipe face aux Wizards (126-113).

Il avait eu une altercation avec le pivot allemand Moritz Wagner à qui il avait donné un coup de tête, sans le blesser, ce qui explique sans doute la clémence de la commission de discipline de la NBA.

PHOTO ASHLEY LANDIS, USA TODAY SPORTS L'Allemand Moritz Wagner met la main à son visage après avoir reçu un coup de tête porté par Giannis Antetokounmpo durant le match de mardi entre les Wizards et les Bucks. Antetokounmpo a été expulsé du match et suspendu pour le match de jeudi contre Orlando.

Antetokounmpo manquera le dernier match de saison regulière de son équipe jeudi contre Memphis. Il sera en revanche disponible pour le premier tour des séries éliminatoires à partir du 17 août, qui verra les Bucks opposés à Orlando.

Le « Greek freak » (le phénonomène grec, son surnom) avait présenté ses excuses rapidement après le match.

« C’est un geste affreux. Si je pouvais revenir en arrière et revivre ce qu’il s’est passé, je ne ferais pas ce geste. Mais on est tous humains, on fait tous des erreurs », avait-il expliqué.