Les joueurs genou à terre contre le racisme pour la reprise de la NBA

(Orlando) Genou à terre pendant l’hymne américain, joueurs, entraîneurs et arbitres de la NBA ont protesté contre les injustices raciales, jeudi, en marge des matchs Utah-New Orleans et Lakers-Clippers sonnant la reprise de la saison après quatre mois et demi d’interruption due au coronavirus.