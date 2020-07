(Buena Vista) Le jeune joueur vedette Zion Williamson sera libéré de sa quarantaine au moment où les Pelicans de La Nouvelle-Orléans disputeront le premier match officiel de la reprise de la NBA à Walt Disney World.

Associated Press

La NBA a déclaré samedi que Williamson devra purger une quarantaine de quatre jours après avoir quitté la bulle du site de la ligue le 16 juillet pour s’occuper d’une affaire familiale urgente. Il est retourné sur le site de Disney vendredi soir et est immédiatement entré en quarantaine.

Cela signifie qu’il sera probablement libéré de la quarantaine mardi, deux jours avant que les Pélicans ne disputent le premier « match de classement » contre le Jazz de l’Utah.

Reste à savoir si les Pelicans vont lui permettre de retourner rapidement au jeu.

Une personne familière avec la situation a déclaré que si tout se passait bien avec la quarantaine de Williamson, il pouvait reprendre les activités de l’équipe lors d’un entraînement prévu mardi soir. La personne s’est confiée à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat, car les plans pour le retour de Williamson ne sont pas encore déterminés et ils ne peuvent pas l’être tant que Williamson n’a pas passé plus de tests maintenant qu’il est revenu à Disney.

« Le plus important est que nous espérons que tout se passe bien avec lui, a déclaré l’attaquant des Pélicans Derrick Favors samedi, peu de temps après que la NBA ait révélé qu’il devait se soumettre à une quarantaine de quatre jours. Il est parti pour des raisons personnelles. Alors, c’est bon à voir. Quoi qu’il en soit, j’espère que tout s’est bien passé et qu’il est de retour avec nous. Et je sais que tout le monde est ravi de le revoir et qu’il est aussi ravi d’être de retour. »

Williamson a été testé quotidiennement pour la COVID-19 durant son absence et est les résultats sont revenus continuellement négatifs, ce qui lui a permis d’obtenir un séjour d’isolement plus court à son retour à Disney. La NBA a déclaré que la quarantaine pour ceux qui quittent la bulle peut durer jusqu’à 10 jours ou plus si ces personnes ne sont pas testées quotidiennement pendant leur absence.

Le premier choix du repêchage de la NBA de l’année dernière affiche une moyenne de 23,6 points et 6,8 rebonds en 19 matchs cette saison pour les Pélicans, qui sont l’une des six équipes en lice pour la dernière place en séries éliminatoires dans l’Ouest.