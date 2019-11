Terrence Ross et Norman Powell se battent pour le contrôle du ballon.

(Orlando) Norman Powell a établi un sommet personnel avec 33 points, vendredi, aidant les Raptors de Toronto à l’emporter 90-83 face au Magic d’Orlando.

La Presse canadienne

Powell a connu un troisième quart fulgurant de 19 points, propulsant les siens vers un sixième gain d’affilée.

Toronto a dominé l’engagement 26-12, transformant un retard de sept points en avance de sept points.

Fred VanVleet a fourni 22 points et sept vols, épaulé par 10 points de Pascal Siakam. Ce dernier a aussi mené l’équipe avec cinq passes et 13 rebonds.

Le Montréalais Chris Boucher a obtenu sept points, dont un jeu de trois points qui donnait un coussin de 75-65 aux visiteurs.

Les Raptors se préparent pour trois rivaux de taille, car le Jazz, le Heat et les Rockets seront bientôt de passage au Canada, de dimanche à jeudi.

Kyle Lowry et Serge Ibaka pourraient revenir au jeu face à l’Utah. Ils ont raté 10 matchs à cause d’une blessure au pouce et à la cheville, respectivement.

Evan Fournier a réussi 19 points pour le Magic, qui compte une seule victoire depuis cinq rencontres.

Les Raptors ont pris le contrôle avec un peu moins de cinq minutes au cadran au troisième quart. Un jeu de trois points de Powell a donné les devants 55-53 au club de Nick Nurse. VanVleet a vite ajouté un long tir de trois points, puis il a causé un revirement qui a mené à un tir en foulée de Powell. Cela couronnait une poussée de 13-0.

Nurse dirigeait les Raptors pour une 100e fois en saison régulière. Il y montre une fiche de 72-28.