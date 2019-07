Le Canadien Kyle Alexander se joint au Heat

L'Ontarien mesurant six pieds 11 pouces a disputé huit parties avec le Heat dans la Ligue estivale, après avoir été ignoré lors du repêchage de la NBA. Il a maintenu des moyennes par match de 4,3 points, 6,3 rebonds et 1,4 bloc en près de 16 minutes de jeu. Alexander a réussi 43,8 % de ses tirs du terrain et 75 % de ses lancers francs.

Avant de se joindre au Heat, Alexander a disputé quatre saisons avec les Volunteers de l'Université du Tennessee, où il occupe le deuxième rang de l'histoire du programme au chapitre des blocs (185) et le cinquième rang pour les rebonds offensifs (287). Ses 64 blocs la saison dernière constituent le deuxième plus haut total de l'histoire de l'équipe lors d'une même campagne.

Alexander a fait partie du programme de l'école secondaire Orangeville Prep Athlete Institute, où il a joué avec la vedette des Nuggets de Denver Jamal Murray et le pivot des Pistons de Detroit Thon Maker.