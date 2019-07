Kevin Durant rejoint officiellement les Nets

Les Nets ont complété la transaction avec les Warriors de Golden State dimanche soir. La formation de Brooklyn obtient Durant et un choix de premier tour au prochain repêchage de la NBA et en retour, les Warriors obtiennent D'Angelo Russell, Shabazz Napier et Treveon Graham.

La semaine dernière, Durant a révélé qu'il signerait un contrat maximal avec les Nets, soit une entente d'une durée de quatre ans et d'une valeur de 141 millions, après avoir passé les trois dernières saisons avec les Warriors. La NBA a accepté les termes du contrat dimanche.

« Le reste de la ligue et notre personnel d'entraîneurs a longtemps admiré l'incroyable talent, la résilience et la ténacité de Kevin, a déclaré l'entraîneur des Nets, Kenny Atkinson. Il s'est déjà établi en tant que champion et l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes de l'accueillir dans notre club à Brooklyn. »