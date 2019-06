Demarcus Cousins est prêt à faire sa part pour les Warriors

Cousins a joué 28 minutes lors du deuxième match de la finale, marquant 11 points, obtenant 10 rebonds, distribuant six passes décisives et bloquant deux tirs. Lorsqu'il est présent sur le terrain, les Warriors ont dominé les Raptors par 12 points. Quand il est sur le banc, les Raptors ont l'avantage par sept points.

« Défensivement, il a fait sentir sa présence en bloquant des tirs, il est au bon endroit au bon moment, c'est un gros atout pour nous, a reconnu le garde Stephen Curry des Warriors. Je sais qu'il attend depuis longtemps pour se retrouver à l'avant-scène. À cause de ses blessures, il a dû relever le défi de revenir et de faire en sorte que la transition se fasse en douceur. C'est donc plaisant de le voir. Le meilleur est à venir. »

Le fait de le revoir sur le terrain est en soi une surprise pour les Warriors.

On ne sait toujours pas dans quelle mesure ils croyaient vraiment en leur pronostic quand ils ont dit à Cousins qu'il avait la possibilité de revenir au jeu cette saison après une déchirure au quadriceps, qu'il s'est infligée dès les premières minutes du deuxième match en première ronde des séries contre les Clippers de Los Angeles.

Tout ce qui compte à présent, c'est que Cousins, lui, les a pris au sérieux.

Maintenant rétabli, Cousins ne se contente pas de boucher un trou dans la formation.

« Je veux être sur la scène, a déclaré Cousins. J'ai travaillé pendant toute ma carrière pour m'y retrouver, d'avoir l'occasion de jouer pour cet enjeu. Alors dès qu'on m'a dit que j'avais une possibilité, une petite possibilité, de revenir, j'ai mis tout en oeuvre pour me rétablir. »

Les Warriors ne savent pas encore si Kevin Durant sera prêt à jouer lors du troisième match. Le centre réserviste Kevon Looney est blessé au haut du corps, ce qui préoccupait l'entraîneur Steve Kerr à l'issue du match no 2. Klay Thompson, qui est rarement blessé, a quitté le match de dimanche avec une entorse aux ischiojambiers, mais Kerr a révélé qu'il jouera mercredi.

Comparé à ce que Cousins a traversé, ce sont des blessures relativement mineures.

Il a été victime d'une rupture du tendon d'Achille en janvier 2018, a raté le reste de la saison, a signé un contrat qui représente une aubaine pour les Warriors l'été dernier - 5,3 millions US pour un joueur sélectionné au sein de l'équipe d'étoiles à six reprises - et il est revenu au jeu seulement en janvier. Et lorsqu'il s'est finalement retrouvé dans le feu de l'action en séries éliminatoires pour la première fois, il s'est déchiré le quadriceps dès le premier quart du deuxième match en première ronde.

Cousins a été utilisé huit minutes lors du premier match de la finale, puis a obtenu 28 grosses minutes en tant que partant, dimanche.

Attendez-vous à 28 autres minutes - ou plus - lors du troisième match.

« Nous sommes sûrs de continuer à obtenir de bonnes minutes de sa part, a expliqué Kerr. Nous allons en avoir besoin, évidemment, avec toutes ces blessures. »

Ça tombe très bien pour Cousins.

Il deviendra joueur autonome d'ici quelques semaines, ce qui ne semble pas être sa priorité pour le moment. Dans un vestiaire où presque tout le monde possède quelques bagues de championnat, il est en quête de sa première.

Il n'est pas à 100 % pour le moment. Mais si les Warriors ont besoin de lui malgré tout, Cousins a confirmé qu'il répondrait présent.

« Je vous l'ai déjà dit que je ne prends rien pour acquis, a confié Cousins. J'ai vu à quel point tout peut basculer rapidement. Donc, chaque fois que je peux me présenter sur le terrain et jouer, je vais tout donner. »