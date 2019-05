Et si le charme des Warriors était rompu ?

(Toronto) Les Warriors de Golden State n'avaient pas perdu le premier match d'une série depuis 2016. Et avaient remporté le premier match de chacune des quatre dernières finales.

Les réactions agacées de Stephen Curry et de Klay Thompson en disaient long, au quatrième quart. Quelque chose clochait, l'irrésistible machine offensive de Golden State ne réussissait pas à s'installer comme elle l'aurait voulu.

Avant la rencontre, l'entraîneur des Warriors, Steve Kerr, avait affirmé que ses hommes feraient leur possible pour contrer Kawhi Leonard, mais qu'il s'attendait à ce que l'étoile des Raptors inscrive tout de même 30 points.

Ses hommes ont voulu faire mentir leur entraîneur en s'acharnant sur Leonard, tout particulièrement en début de match, et en le limitant à « seulement » 23 points. Mais ces efforts ont surtout ouvert la porte aux autres Torontois, à commencer par Pascal Siakam. Le Camerounais a conclu le match le plus productif en séries de sa jeune carrière, en inscrivant 32 points et en affichant un taux de réussite stratosphérique de 82 % de succès sur ses lancers.