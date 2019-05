NBA : à une grosse marche de la finale

Pascal Milano

De retour en finale d'association, comme en 2016, les Raptors de Toronto vont devoir écarter la meilleure équipe de la saison, les Bucks de Milwaukee, afin de participer à une première finale. La série, qui débute ce soir (20 h 30), est aussi un duel au sommet entre deux des meilleurs joueurs de la NBA, Kawhi Leonard et Giannis Antetokounmpo.

L'impact de Leonard

Agrandir Kawhi Leonard PHOTO BILL STREICHER, USA TODAY SPORTS

Pendant que son avenir continue d'alimenter les rumeurs, Kawhi Leonard connaît de solides séries. Il a inscrit une moyenne de 31,8 points lors des 12 premiers matchs et connu 10 performances égales ou supérieures à 25 points. Son panier décisif lors du septième match, face aux 76ers de Philadelphie, a déjà intégré le panthéon des grands (le plus grand ?) moments des Raptors. Face aux Bucks et souvent opposé à Khris Middleton en 2018-2019, le Californien a connu des performances en deçà de ses bonnes habitudes avec une moyenne de 22 points en trois rencontres. Mais, c'est bien connu, bien des choses peuvent changer en séries... Contenir Antetokounmpo

Agrandir Giannis Antetokounmpo PHOTO JEFF HANISCH, USA TODAY SPORTS

Les Raptors ont été éliminés par les Cavaliers de Cleveland, donc par LeBron James, lors des trois dernières saisons. King James parti dans l'Ouest, c'est maintenant Giannis Antetokounmpo qui se dresse sur la route des Torontois. En séries, Antetokounmpo est dans la même lignée que durant la saison avec une moyenne de 27,5 points et 12,5 rebonds. Comment défendre contre lui ? Avant d'encaisser quatre défaites consécutives, les Celtics de Boston ont donné quelques indices en le contenant lors des transitions et en offrant une opposition physique. En saison, c'est Pascal Siakam qui a le plus défendu contre Antetokounmpo. Le reste de la distribution

Agrandir Kyle Lowry PHOTO BILL STREICHER, USA TODAY SPORTS

Kyle Lowry a tendance à s'effacer quand le printemps arrive et que l'enjeu augmente. Son premier match de séries conclu avec zéro point a été, par exemple, une source de moqueries sur les réseaux sociaux. Son apport à ce chapitre offensif a été inconstant, mais il s'est tout de même distingué par des jeux cruciaux, notamment en défense. Autour de lui, Pascal Siakam a connu une progression fulgurante en 2018-2019 tandis que Marc Gasol et Danny Green possèdent une vaste expérience avec 183 matchs en séries. Finalement, Serge Ibaka a livré sa meilleure performance du printemps lors du septième match décisif contre les Sixers. La profondeur des Bucks

Agrandir Eric Bledsoe PHOTO KAMIL KRZACZYNSKI, ARCHIVES USA TODAY SPORTS

Menés par l'entraîneur Mike Budenholzer, les Bucks ont obtenu 16 victoires de plus par rapport à la saison dernière. En séries, ils ont balayé les Pistons de Detroit avant de dominer les Celtics de Boston en cinq matchs. Au-delà d'Antetokounmpo, les Bucks comptent sur Khris Middleton, deuxième de l'équipe au chapitre des points et des rebonds. Il est aussi un excellent tireur à trois points. N'oublions pas Eric Bledsoe, qui s'est racheté après des séries 2018 difficiles, ou Malcolm Brogdon, de retour au jeu après une blessure à un pied. Le banc des Bucks sera un autre facteur à suivre. Contre les Celtics, la deuxième unité a inscrit 37,8 points par match. Et dans l'Ouest ?

Agrandir Stephen Curry PHOTO KYLE TERADA, ARCHIVES USA TODAY SPORTS