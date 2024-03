Lucas Giolito, qui a signé un contrat de deux ans et 38,5 millions US avec les Red Sox, a effectué deux départs au camp d’entraînement.

(Fort Myers) Le lanceur des Red Sox de Boston Lucas Giolito sera opéré au coude droit mardi, ce qui mettra potentiellement fin à sa saison avec l’équipe avant même qu’elle ne commence.

Associated Press

Le gérant Alex Cora a confirmé l’intervention chirurgicale aux reporters, lundi. La décision a été prise après que Giolito se soit rendu en Alabama la semaine dernière, pour y recevoir une deuxième opinion, celle du Dr Jeffrey R. Dugas.

Giolito, qui a signé un contrat de deux ans et 38,5 millions US avec les Red Sox, a effectué deux départs au camp d’entraînement. Après avoir lancé deux manches sans accorder de point à sa première sortie, il a ressenti de la douleur après avoir été responsable de quatre points et avoir cédé trois buts sur balles en deux manches et un tiers, le 1er mars.

Il s’agira d’une deuxième intervention majeure au coude pour le lanceur de 29 ans. Le droitier a subi une reconstruction ligamentaire en 2012, moins de deux mois après que les Nationals de Washington eurent fait de lui le tout premier choix au repêchage.

Il a atteint les majeures en 2016 et a été sélectionné au match des étoiles en 2019, alors avec les White Sox de Chicago. Il a lancé au moins 160 manches dans cinq de ses six dernières saisons.