Après une année de rêve où il a atteint les ligues majeures et claqué 16 circuits dans l’uniforme des Twins du Minnesota, participé aux séries de fin de saison et obtenu deux votes dans la course à la recrue de l’année, le joueur de deuxième but Édouard Julien se sent prêt à aller encore plus loin en 2024 alors qu’il quittera Québec le 8 février pour le camp d’entraînement de son équipe à Fort Myers.

Ian BUssières Le Soleil

« Cette année, mon but est de faire l’équipe, de commencer l’année dans les grandes ligues », indique au Soleil celui qui avait été rappelé des Saints de St. Paul en cours de saison l’an dernier.

Je suis en contact constant avec les entraîneurs et j’ai une petite idée de ce qu’ils attendent de moi. Édouard Julien

L’équipe d’entraîneurs des Twins a demandé à l’athlète de 24 ans de s’entraîner davantage au deuxième but en plus d’avoir quelques répétitions au premier but, et on souhaite aussi qu’il soit prêt à affronter tant les lanceurs droitiers, contre qui il a frappé pour une moyenne de ,274 l’an dernier, que les gauchers, contre qui il a frappé pour ,196 sans jamais réussir de circuit.

« L’an passé, j’arrivais dans un monde inconnu quand j’ai été rappelé et c’était la première fois que les gens des Twins me voyaient jouer dans les majeures. Bien sûr que je devrai encore me battre pour un poste l’an prochain, mais ça aide beaucoup de déjà connaître tout le monde », souligne celui que les ligues majeures et le site ESPN placent pour le moment en tant que numéro un des Twins au deuxième coussin.

« J’ai mis aussi beaucoup d’efforts sur mon entraînement, ma nutrition, mon sommeil. C’est une toute nouvelle saison et je suis prêt », explique Julien, qui a embauché du personnel pour prendre soin de sa santé.

C’est une nouvelle étape pour moi, j’ai engagé un nouvel entraîneur, une personne qui s’occupe de mes repas et une autre qui m’enseigne quoi faire pour bien récupérer. Édouard Julien

Son nouvel entraîneur, de l’extérieur du Québec, est également en contact avec ses entraîneurs québécois Josué Peley et Guillaume Leduc afin que tous disposent des données pour pouvoir pousser la machine Édouard Julien à son maximum et donner les meilleurs conseils concernant les types de réadaptation, de massages et d’acupuncture dont il aura besoin pour bien performer.

Jouer tous les jours

Durant la saison morte, Julien avoue qu’il a beaucoup travaillé à améliorer sa moyenne face aux lanceurs gauchers. « C’était important pour moi de pouvoir voir la balle un peu mieux. Avant, durant l’hiver, je n’affrontais que des droitiers, mais cette année, j’ai aussi affronté des gauchers et j’ai même ajusté le lance-balle pour qu’il fonctionne comme si la balle venait d’un lanceur gaucher », explique-t-il.

« En vue du camp d’entraînement qui s’en vient, j’ai aussi demandé beaucoup de répétitions contre des gauchers et le coach [Rocco Baldelli] a dit qu’il ferait tout pour me faire affronter des gauchers parce qu’il aimerait lui aussi beaucoup pouvoir me placer dans l’alignement tous les jours. »

PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Au Minnesota, Édouard Julien (47) retrouvera cette année ses coéquipiers Christian Vazquez (8), Carlos Correa et Max Kepler (26).

Comme les Twins n’ont pas amené beaucoup de joueurs autonomes dans l’équipe jusqu’à maintenant en vue de la prochaine saison, outre le releveur Josh Staumont, Julien devrait aussi revoir beaucoup de visages connus dans le vestiaire au printemps.

En attendant, il a repris l’entraînement après un hiver où il a récupéré du dur régime de 147 matchs disputés dans les majeures et au niveau AAA. « Honnêtement, ce que je faisais le plus cet hiver, c’est me reposer et voir ma famille et mes amis. C’est une longue saison et ce n’est pas facile de ne pas penser au baseball même durant la saison morte », conclut-il.