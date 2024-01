Yankees de New York Juan Soto signe un contrat d’un an et 31 millions

(New York) Juan Soto et les Yankees de New York ont convenu d’un contrat d’un an de 31 millions de dollars US, battant le record de Shohei Ohtani pour un joueur éligible à l’arbitrage, a déclaré à l’Associated Press une personne au courant du dossier.