(Cooperstown) À Cooperstown, Todd Helton et Joe Mauer ne seront que le sixième duo de la même cohorte à avoir joué pour un seul club dans le baseball majeur.

Steve Bradley Associated Press

« Beaucoup de choses ont dû s’aligner, a dit Helton lors d’une conférence de presse dans la galerie des plaques, aux côtés de Mauer et d’Adrian Beltre, lui aussi récemment élu.

« C’est sûr qu’il y a la question des contrats et de l’argent. Parfois vous vous mordez la langue un peu, puis vous mettez l’uniforme et vous jouez avec intensité à chaque jour.

« Vous essayez de rendre l’équipe meilleure et d’agir en meneur et s’ils veulent vous garder, merveilleux.

« Je suis tellement heureux d’avoir passé toute ma carrière avec le Colorado. J’aime (Denver), j’aime les gens là-bas. »

Le Temple n’a pas à choisir quelle casquette lui et Mauer auront sur leurs plaques. Helton a disputé 17 saisons avec les Rockies, Mauer 15 avec les Twins.

Les dirigeants auront toutefois un choix à faire dans le cas de Beltre : il a passé huit ans avec le Texas, sept ans avec les Dodgers, cinq ans avec les Mariners et un an avec les Red Sox.

Les décisions du genre sont prises par le Panthéon depuis 2002.

Il n’y a que 58 joueurs sur 273 au Temple qui ont passé toute leur carrière avec une seule équipe.

Les duos précédents d’une même cohorte qui correspondent à ce profil ont été Mickey Mantle et Whitey Ford (1974), Johnny Bench et Carl Yastrzemski (1989), George Brett et Robin Yount (1999), Tony Gwynn et Cal Ripken (2007), puis Mariano Rivera et Edgar Martinez (2019).

Helton a presque été échangé aux Red Sox en 2007, l’année où le Colorado s’est rendu en Série mondiale, contre Boston.

« Ce que j’en comprends, c’est que Keli McGregor, président des Rockies à l’époque, s’y est opposé à la dernière seconde, a dit Helton. Je suis heureux qu’il l’ait fait. Aller en Série mondiale avec le Colorado avait plus de valeur pour moi que de la gagner avec un autre club. »

Mauer a grandi à St. Paul au Minnesota. Il a été repêché premier au total en 2001, par les Twins.

Mauer et son garçon de cinq ans Chip ont notamment admiré l’hommage à la toute première cohorte soit Ty Cobb, Walter Johnson, Christy Mathewson, Honus Wagner et Babe Ruth.

« Un de ses films préférés du moment est The Sandlot et ils parlent du Grand “Bambino”, a dit Mauer. Je suis moi-même excité d’en apprendre encore plus sur l’histoire du baseball, mais je suis aussi excité que lui puisse découvrir les grands joueurs. Cette première cohorte-là en est un bel exemple, alors c’est très spécial. »

Helton, Mauer, Beltre et Jim Leyland seront intronisés le 21 juillet.

« Chaque coin ici est impressionnant, mais la plaque qui m’a fait la plus forte impression est celle de Juan Marichal, a dit Beltre.

« Quand vous êtes un jeune Dominicain, c’est le premier gros nom que vous entendez dans le baseball. Il était un dieu pour nous. On entendait parler de lui sans arrêt. Chaque jeune voulait imiter son geste avec la jambe en lançant. »

Les autres Dominicains au Temple sont Pedro Martínez, Vladimir Guerrero et David Ortiz.

Beltre a salué l’ancien gérant Felipe Alou, un ami de la famille, ainsi que les dépisteurs Ralph Avila et Pablo Peguero comme ceux qui ont rendu possible qu’il signe avec les Dodgers à 15 ans, en 1994.

« Ils m’ont donné la chance de devenir un joueur de baseball, a dit Beltre. Ils ont cru en moi. Ils ont vu quelque chose en moi que je ne réalisais même pas moi-même, à l’époque. »