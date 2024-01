(New York) Adrián Beltré, Todd Helton et Joe Mauer ont été élus au Temple de la renommée du baseball, mardi, alors que Billy Wagner et Gary Sheffield sont arrivés à court.

Ronald Blum Associated Press

Beltré a été choisi sur 366 des 385 bulletins (95,1 %) de l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique (BBWAA), à sa première apparition.

Helton a reçu 307 votes (79,7 %) à sa sixième apparition, soit 18 de plus que les 289 nécessaires pour avoir 75 %. Il était arrivé à 11 votes de ce total, l’an dernier.

Mauer a vu son nom être sélectionné sur 293 bulletins (76,1 %), accédant au Temple de la renommée à sa première tentative.

Wagner est arrivé à court de cinq votes (73,8 %), mais il a amélioré son total par rapport à l’an dernier (68,1 %). Il apparaîtra sur les bulletins pour une 10e et dernière fois en 2025, quand Ichiro Suzuki et CC Sabathia seront les nouveaux venus.

Beltré, Mauer et Helton seront intronisés à Cooperstown le 21 juillet, aux côtés de Jim Leyland, élu le mois dernier par le comité de l’ère contemporaine pour les gérants, les dirigeants et les officiels. Il y a 273 joueurs parmi les 346 personnes intronisées au Temple.

Sheffield a reçu 246 votes (63,9 %) à sa dernière apparition sur les bulletins de la BBWAA. Son dossier pourra être examiné par le comité des joueurs de baseball contemporain, qui se réunira prochainement en décembre 2025.

Beltré, qui a été sélectionné quatre fois au match des étoiles et qui a reçu le Gant d’Or au troisième coussin à cinq reprises, a maintenu une moyenne au bâton de ,286 avec 477 circuits et 1707 points produits en carrière dans les Majeures. Il a porté les couleurs des Dodgers de Los Angeles (1998-2004), des Mariners de Seattle (2005-09), des Red Sox de Boston (2010) et des Rangers du Texas (2011-18). Ses 2759 matchs au troisième but le classent au deuxième rang de l’histoire derrière les 2870 de Brooks Robinson et ses 636 doubles le placent au 11e rang de l’histoire.

Helton a reçu un soutien de 16,5 % en 2019, à sa première apparition. Choisi cinq fois au match des étoiles et champion frappeur des Majeures en 2000, il a maintenu une moyenne de ,316 avec 369 longues balles, 1406 points produits et 1401 points marqués en 17 saisons avec les Rockies du Colorado.

Mauer a été sélectionné au match des étoiles à six occasions, il a gagné le Gant d’Or comme receveur à trois reprises et il a reçu le titre du joueur le plus utile de l’Américaine en 2009 pendant ses 15 saisons avec les Twins du Minnesota. Il est le seul receveur à avoir gagné trois titres des frappeurs et il est devenu seulement le 20e joueur à être intronisé au Temple comme receveur, d’abord et avant tout. Mauer a présenté une moyenne au bâton de ,306 avec 143 circuits et 906 points produits avec les Twins, de 2004 à 2018.

Les électeurs ont inclus en moyenne sept noms par bulletin de vote, contre 5,86 l’année dernière, et 24,4 % des électeurs ont coché le maximum de 10 candidats, contre 13,9 %. Seuls 10 électeurs admissibles n’ont pas rendu leur bulletin de vote.

Alex Rodriguez et Manny Ramírez tirent à nouveau de l’arrière, touchés par des suspensions pour produits dopants. Rodriguez a reçu 34,8 % et Ramírez 32,5 %.

Parmi les autres candidats qui en étaient à une première apparition sur les bulletins de vote, Chase Utley (28,8 %) et David Wright (6,2 %) seront de retour l’année prochaine.

José Bautista, Bartolo Colon, Matt Holliday, Adrián González, Victor Martinez, Brandon Phillips, José Reyes et James Shields ont tous obtenu moins de 5 % des votes et ne seront pas de retour.