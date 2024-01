PHOTO COLIN E. BRALEY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Le lanceur canadien James Paxton a signé un contrat d’une saison d’une valeur de 11 millions avec les Dodgers de Los Angeles, mardi, selon une personne bien au fait de la situation.

Ronald Blum Associated Press

La source a parlé à The Associated Press sous le couvert de l’anonymat parce que l’entente est sujette à des tests physiques réussis.

Paxton peut gagner jusqu’à 13 millions s’il est en bonne santé au début de la saison et s’il commence au moins 20 matchs.

Il rejoint une rotation des Dodgers qui devrait inclure les nouveaux arrivants Yoshinobu Yamamoto et Tyler Glasnow ainsi que Walker Buehler, de retour d’une intervention chirurgicale de type Tommy John, et Bobby Miller ou Emmet Sheehan.

Les Dodgers ont été les plus dépensiers du baseball pendant la saison morte, s’engageant à plus de 1,2 milliard avec Shohei Ohtani, Yamamoto, Glasnow, Paxton et le voltigeur Teoscar Hernández.

Paxton reçoit un bonus à la signature de trois millions, payable avant le 7 février si le contrat a été signé et approuvé par le bureau du commissaire, ainsi qu’un salaire de huit millions.

Il recevrait un bonus d’un million s’il est sur la liste des joueurs actifs lors de la journée d’ouverture. Si Paxton n’obtient pas ce bonus, il pourrait déclencher un bonus de 500 000 $ s’il est sur la liste des joueurs actifs d’ici le 15 avril.

Paxton peut gagner un million en bonus de performance pour son nombre de départs, soit 250 000 $ chacun les tranches de 16 et 18 départs ainsi que 500 000 $ pour le 20e départ.

Âgé de 35 ans, Paxton a montré un dossier de 7-5 et une moyenne de points mérités de 4,50 lors de sa seule saison avec les Red Sox de Boston. Il a subi une élongation de l’ischiojambier droit lors de son premier départ du camp printanier, le 3 mars, et il n’a pas lancé avec le 12 mai. Le gaucher n’a ensuite plus lancé après le 1er septembre en raison d’une inflammation au genou droit.

Paxton présente une fiche de 64-38 et une moyenne de points mérités de 3,69 en 156 départs en carrière dans les Majeures, avec les Mariners de Seattle (2013-18, 2021), les Yankees de New York (2019-20) et les Red Sox.