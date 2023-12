Les Dodgers confirment le contrat de 12 ans et 325 millions US

(Los Angeles) Les Dodgers de Los Angeles ont finalisé les détails d’un contrat de 12 saisons avec le lanceur droitier Yoshinobu Yamamoto, pour ajouter à leur prolifique saison morte ayant aussi vu la formation mettre la main sur le joueur autonome Shohei Ohtani.

Greg Beacham Associated Press

Les Dodgers n’ont pas dévoilé la valeur du contrat, annoncé mercredi, mais plusieurs médias ont indiqué qu’il s’agit d’une entente de 325 millions de dollars US. Le contrat serait le plus gros et le plus long jamais garanti à un lanceur des Majeures.

Âgé de 25 ans, Yamamoto intéressait plusieurs équipes après avoir choisi de quitter les Orix Buffaloes pendant l’entre-saison. Les Dodgers, qui n’ont pas peur de dépenser et n’ont pas la meilleure rotation de lanceurs, lui ont accordé cet énorme contrat après avoir mis la main sur la vedette Ohtani et le droitier Tyler Glasnow, plus tôt ce mois-ci.

Les statistiques de Yamamoto ont été spectaculaires ces dernières années dans la meilleure ligue japonaise au monde. Il a remporté trois titres de joueur le plus utile de suite dans la Ligue Pacifique du Japon.

Il a montré un dossier de 16-6 avec une moyenne de points mérités (MPM) de 1,21. Il a retiré 169 frappeurs et a concédé seulement 28 buts sur balles cette année, remportant la triple couronne des lanceurs en menant sa ligue en termes de victoires, de retraits au bâton et de MPM.

Les Dodgers avaient grandement besoin de lanceurs de qualité. Les Dodgers ont gagné 100 matchs même si Clayton Kershaw, souvent blessé, était leur seul lanceur partant à avoir lancé plus de 125 manches ou avoir affiché une MPM inférieure à 3,75.

Yamamoto et Glasnow seront des ajouts immédiats à la rotation de l’équipe, alors qu’Ohtani ne devrait pas lancer pendant la saison 2024, à la suite d’une deuxième opération au coude durant la saison morte.