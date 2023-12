Shohei Ohtani a signé un contrat record de 10 saisons et 700 millions US plus tôt ce mois-ci pour passer des Angels de Los Angeles aux Dodgers

Après que la conjointe du releveur Joe Kelly eut offert le numéro d’uniforme de son mari pour courtiser Shohei Ohtani chez les Dodgers de Los Angeles, le joueur étoile a répondu en lui offrant une Porsche.

Associated Press

Les Dodgers ont partagé une vidéo dans laquelle apparaît la conjointe de Kelly, Ashley, qui avait lancé une campagne virale #Ohtake17 dans l’espoir d’attirer l’étoile japonaise avec l’équipe. Elle montrait plusieurs souvenirs avec le numéro 17 qui pourraient être transformés pour Ohtani et sa famille. Elle avait même offert de renommer le bébé du couple, Kai, à ShoKai. Dans la vidéo publiée ce week-end, elle ouvre la porte de son domicile pour apercevoir la voiture sport argentée devant sa maison.

« C’est à toi, de la part de Shohei, dit une voix hors champ dans la vidéo, alors qu’Ashley Kelly est ébahie. Il voulait t’offrir une Porsche ».

Ohtani a signé un contrat record de 10 saisons et 700 millions US plus tôt ce mois-ci pour passer des Angels de Los Angeles aux Dodgers. Il portait le no 17 chez les Angels.

Joe Kelly a porté le no 17 chez les Dodgers de 2019 à 2021, puis à nouveau cette saison. Il portera désormais le no 99, après avoir signé un contrat d’une saison et huit millions.

PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Joe Kelly

« Je n’allais pas le donner à n’importe qui, a dit Joe Kelly après qu’Ohtani eut annoncé sa décision. Si Shohei continue de jouer comme il le fait, il deviendra un membre du Temple de la renommée et aura son numéro retiré. C’est le plus proche que je serai du Temple de la renommée. »

Questionné à savoir ce qu’Ohtani devait offrir en retour, Kelly avait dit « Oh, il y a une liste, mais je ne ferai pas de commentaire ».