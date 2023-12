(Anaheim) Avant que Shohei Ohtani ne se retrouve sous les feux de la rampe hollywoodienne et ratifie le contrat le plus lucratif de l’histoire du sport professionnel, le joueur étoile japonais a offert une autre saison magistrale de Tokyo à Anaheim.

Greg Beacham Associated Press

Alors, qu’accomplira maintenant ce joueur unique en son genre ? Les Dodgers de Los Angeles ont payé 700 millions US pour le découvrir.

Cependant, ce qu’a réalisé Ohtani en 2023 – tant avec les Angels de Los Angeles que l’équipe japonaise à la Classique mondiale de baseball – explique pourquoi il a été nommé le joueur de l’année pour la deuxième fois en trois ans, selon l’Associated Press.

PHOTO CHARLES REX ARBOGAST, ASSOCIATED PRESS Shohei Ohtani alors qu’il évoluait pour les Angels.

« Shohei est de toute évidence le joueur le plus talentueux à avoir pratiqué ce sport », a déclaré Andrew Friedman, le président des opérations baseball des Dodgers, après avoir consenti un contrat de 10 ans à Ohtani la semaine dernière.

Ohtani a devancé au scrutin pour le titre de joueur de l’année le joueur étoile de l’Inter Miami FC, Lionel Messi, ainsi que le joueur de tennis Novak Djokovic, à l’issue d’un processus chapeauté par l’AP auprès d’un comité de journalistes sportifs.

Ohtani a reçu 20 des 87 voix, tandis que Messi et Djokovic en ont récolté 16 chacun. Nikola Jokic, le joueur par excellence de la récente série finale de la NBA, a mérité 12 votes.

Après avoir remporté ce titre pour la première fois en 2021, Ohtani a rejoint un groupe exclusif d’athlètes qui ont mérité cet honneur – qui a été décerné pour la première fois en 1931 – à deux reprises.

Dans ce groupe se trouvent notamment Don Budge, Byron Nelson, Carl Lewis, Joe Montana, Michael Jordan, Michael Phelps, Tiger Woods – qui a été lauréat à quatre reprises – et Lance Armstrong. LeBron James, qui a mérité cet honneur en quatre occasions également, a aussi choisi Los Angeles comme destination en tant que joueur autonome, tandis que Sandy Koufax, qui a gagné le titre à deux reprises, est sans contredit l’un des plus grands joueurs à avoir enfilé l’uniforme bleu et blanc des Dodgers.

Ohtani a fracassé toutes les conventions établies dans les Ligues majeures en six saisons en Amérique du Nord, surpassant la plupart des marques établies par le légendaire Babe Ruth même s’il évolue à une époque infiniment plus difficile. Certes, toutes les limites sont régulièrement repoussées dans le monde du sport, mais Ohtani a carrément pulvérisé celles qui persistaient depuis plus d’un siècle grâce à son talent unique, sa confiance et une éthique de travail irréprochable.

Ohtani a d’ailleurs gagné le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine à l’unanimité en 2021, et il a réédité l’exploit en 2023 après avoir terminé au deuxième rang à ce scrutin en 2022 derrière le frappeur de puissance des Yankees de New York Aaron Judge, qui fut d’ailleurs l’athlète de l’année d’après l’AP l’an dernier.

Cette année, Ohtani l’a commencée sur les chapeaux de roue en menant le Japon à la conquête de la Classique mondiale de baseball – il a scellé l’issue de la finale en retirant son coéquipier des Angels Mike Trout au bâton. Il a ensuite enchaîné avec une troisième saison spectaculaire tant au monticule qu’à la plaque à Anaheim, en dépit du fait qu’il se soit blessé à un coude au mois d’août.

Ohtani a dominé l’Américaine avec 44 circuits, 78 coups sûrs de plus d’un but, 325 buts atteints et un coefficient présence plus puissance de 1,066 en tant que frappeur de choix des « Halos ». Il a aussi dominé les frappeurs de l’Américaine avec une moyenne au bâton de ,184, s’est classé au deuxième rang de la ligue avec une moyenne de 11,39 retraits au bâton par tranche de neuf manches lancées, et au troisième échelon avec une moyenne de points mérités de 3,14 au moment de sa blessure.

« Il est unique, et il n’y a rien qui soit impossible pour lui, a évoqué l’ex-gérant des Angels Phil Nevin vers la fin de la dernière campagne. Tout est possible avec Sho. Je ne crois pas que ça puisse s’appliquer à quiconque dans toute l’histoire du baseball. »