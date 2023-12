(Toronto) Isiah Kiner-Falefa a signé un contrat avec les Blue Jays de Toronto, ont rapporté divers médias mercredi.

La Presse Canadienne

Kiner-Falefa, qui peut jouer au champ extérieur et au troisième but, aurait accepté un pacte de deux ans d’une valeur de 15 millions US.

La saison dernière avec les Yankees de New York, Kiner-Falefa a affiché une moyenne au bâton de ,241 avec six circuits, 37 points produits et 14 buts volés.

Au fil de ses six saisons dans les ligues majeures, avec les Yankees et les Rangers du Texas, Kiner-Falefa présente une moyenne au bâton de ,261 et un taux de présence sur les sentiers de ,316.

Auteur de 26 circuits en carrière, le baseballeur âgé de 28 ans a mérité un Gant d’Or avec les Rangers en 2020.

L’embauche de Kiner-Falefa pourrait combler un vide au troisième but chez les Blue Jays si Matt Chapman se joint à une autre formation à titre de joueur autonome.