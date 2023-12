PHOTO MARCIO JOSE SANCHEZ, ASSOCIATED PRESS

(Los Angeles) Shohei Ohtani a débuté sa première conférence de presse avec les Dodgers en restant vague au sujet de l’intervention médicale dont il a fait l’objet à l’a fin de l’été.

Beth Harris Associated Press

« C’était une procédure. Je ne suis pas sûr de savoir comment cela s’appelait », a déclaré Ohtani, jeudi.

S’adressant aux médias pour la première fois depuis le 9 août, il a refusé de dire avec quels autres clubs il a parlé avant l’accord du week-end dernier, au montant record de 700 M$.

« J’ai juste hâte de me joindre à l’équipe et de commencer, a-t-il dit, via l’interprète Ippei Mizuhara.

Ohtani a d’abord enfilé un maillot à domicile des Dodgers avec le numéro 17, puis la casquette bleue de l’équipe. Il a enlevé celle-ci avant de s’adresser aux journalistes.

Il a été impressionné lorsque les dirigeants du club lui ont dit considérer la dernière décennie comme un échec, vu que les Dodgers ont gagné un seul titre de la Série mondiale (en 2020).

Ohtani a remercié le propriétaire majoritaire Mark Walter, le président de l’équipe Stan Kasten, le président des opérations baseball Andrew Friedman, le directeur général Brandon Gomes et le gérant Dave Roberts.

« Shohei est possiblement le joueur le plus talentueux de l’histoire, a lancé Friedman, flanqué d’Ohtani et de Walter. Un de nos objectifs est d’amener les partisans japonais à se convertir au bleu des Dodgers. »

Double menace en tant que frappeur et lanceur, le Japonais de 29 ans a quitté les Angels de Los Angeles en tant que joueur autonome, après six ans.

Il se retrouve 50 km au nord sur l’autoroute 5, ayant accepté lundi le pacte de 700 M$ sur 10 ans des Dodgers.

Ohtani a également remercié les Angels.

« C’était un parcours formidable », a-t-il mentionné.

Une blessure qui a nécessité une opération l’empêchera de lancer jusqu’en 2025. Il a été opéré le 19 septembre, mais la nature de l’opération n’a pas été réellement spécifiée. Ohtani a subi une opération Tommy John le 1er octobre 2018.

Joueur le plus utile de l’Américaine en 2021 et 2023, il a une moyenne au bâton de ,274 avec 171 circuits, 437 points produits et 86 buts volés.

Au monticule, il a un dossier de 39-19, une MPM de 3,01 et 608 retraits au bâton, en 481 manches et deux tiers.