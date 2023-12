(Nashville) Jim Leyland, qui a mené les Marlins de la Floride à un titre de la Série mondiale en 1997 et qui a remporté 1769 matchs en tant que gérant, a été élu au Temple de la renommée du baseball, dimanche.

Ronald Blum Associated Press

Maintenant âgé de 78 ans, Leyland a reçu 15 des 16 votes du comité de l’ère contemporaine pour les gérants, les dirigeants et les officiels. Il devient le 23e gérant de l’histoire à être admis au Temple de la renommée du baseball.

L’ancien joueur et gérant Lou Piniella est arrivé à court d’un vote pour une deuxième fois, après avoir reçu 11 votes en 2018. L’ancien joueur, membre des médias et dirigeant Bill White a raté son entrée par deux votes.

Les gérants Cito Gaston et Davey Johnson, les officiels Joe West et Ed Montague ainsi que le directeur général Hank Peters ont tous reçu moins de cinq votes.

Leyland a été gérant à Pittsburgh, en Floride, au Colorado et à Detroit de 1986 à 2013.

Leyland a grandi à Toledo, dans l’Ohio, dans la banlieue de Perrysville. Il a été receveur et joueur de troisième coussin dans l’organisation des Tigers de Detroit, de 1965 à 1970. Il n’a jamais dépassé le niveau AA.

Leyland a été instructeur dans les rangs mineurs dans l’organisation des Tigers et il a ensuite commencé à diriger une équipe à Bristol, en 1971. Après 11 saisons comme gérant dans les ligues mineures, il a quitté les Tigers pour devenir l’instructeur au troisième coussin de Tony La Russa avec les White Sox de Chicago, de 1982 à 1985. Il s’est par la suite lancé dans une carrière de gérant dans les Majeures avec les Pirates de Pittsburgh, de 1986 à 1996.

Honnête, profane et fumant constamment une cigarette, Leyland incarnait l’image du vétéran du baseball épineux avec une voix bourrue, mais sage. Au cours d’une carrière en dehors des grands marchés, il s’est irrité de ce qu’il percevait comme un manque de respect envers ses équipes.

« Ça me fait vomir, a-t-il déclaré en 1997. Je n’en peux plus d’entendre parler de New York, d’Atlanta et de Baltimore. »

Les Pirates se sont approchés à un retrait d’une participation à la Série mondiale de 1992, avant que Francisco Cabrera réussisse un simple de deux points pour les Braves d’Atlanta lors du septième match de la série de championnat de la Nationale.

Les Pirates ont coulé à partir de là après les départs comme joueurs autonomes de Barry Bonds et de l’as lanceur Doug Drabek. Leyland a quitté après la quatrième saison perdante de suite, en 1996. Cinq jours après son dernier match, il a choisi les Marlins plutôt que les White Sox, les Red Sox et les Angels.

Les Marlins ont remporté la Série mondiale dès l’année suivante, lors de la cinquième saison de l’histoire de l’équipe. Il s’agissait alors de la plus jeune équipe de l’histoire à être sacrée championne du Baseball majeur.

Les Marlins se sont toutefois départis de leurs vétérans et ils ont présenté un dossier de 54-108 en 1998. Leyland a alors pris la direction des Rockies. Il a démissionné après une saison, affirmant qu’il manquait de passion, et a travaillé comme recruteur pour les Cardinals de St. Louis.

« J’ai fait un mauvais travail lors de ma dernière année comme gérant, a alors mentionné Leyland. Je n’étais pas bon parce que j’étais épuisé. Quand je suis parti de là, je croyais sincèrement que je n’y arriverais plus. La compétition m’a toujours manqué, mais ces dernières années, je ne voulais pas que ma carrière de gérant se termine ainsi. »

Il a remplacé Alan Trammell en tant que gérant des Tigers avant la saison 2006 et il est resté jusqu’en 2013, remportant deux championnats de l’Américaine.

Les équipes de Leyland ont terminé six fois premières et ont présenté une fiche de 1769-1728. Il a remporté le titre de l’Américaine en 2006, s’inclinant en Série mondiale contre les Cardinals, et en 2012, perdant en finale contre les Giants de San Francisco.

Leyland a été élu gérant de l’année en 1990, 1992 et 2006 et il a guidé les États-Unis vers un championnat de la Classique mondiale de baseball en 2017, ce qui constitue le seul titre des Américains.