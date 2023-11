(Chicago) Andre Dawson a indiqué qu’il a envoyé une lettre à la présidente du Temple de la renommée du baseball Jane Forbes Clark pour lui demander de remplacer sa casquette des Expos de Montréal sur sa plaque commémorative par celle des Cubs de Chicago, une décision qui lui a déplu dès qu’elle a été annoncée par l’institution il y a 13 ans.

Associated Press

« Je ne m’attends pas à ce qu’ils soient surpris par cette requête, a confié Dawson au quotidien Chicago Tribune lundi. S’ils y répondent, alors je sais qu’ils prendront leur temps pour le faire. Et je ne serais pas surpris qu’ils n’y répondent carrément pas. »

Les joueurs pouvaient choisir l’équipe avec laquelle ils souhaitaient faire leur entrée au Temple de la renommée jusqu’en 2001, mais l’institution a changé ses règles à l’aube du scrutin pour la cuvée de 2002. Cette décision avait été prise après que des articles de journaux eurent rapporté en 1999 que les Devil Rays de Tampa Bay eurent offert une compensation financière à Wade Boggs, qui venait d’annoncer sa retraite, pour qu’il porte le logo de l’équipe floridienne sur sa plaque commémorative. Boggs a finalement été intronisé en 2005 avec une casquette des Red Sox de Boston.

« Nous prévoyons discuter avec Andre, mais nous n’avons toujours pas reçu sa lettre », a évoqué le porte-parole du Temple de la renommée, Jon Shestakofsky, mercredi.

Trois semaines après que l’Association des chroniqueurs de baseball d’Amérique l’eut élu en 2010, le Temple de la renommée a décidé qu’il porterait une casquette des Expos sur sa plaque commémorative.

« Je respecte la décision du Temple de mettre le logo des Expos sur ma casquette, et je comprends qu’ils doivent s’assurer de mettre le logo de l’équipe qui a eu le plus gros impact dans ma carrière, a évoqué Dawson par voie de communiqué émis par le Temple de la renommée. Les partisans des Cubs occuperont toujours une place spéciale dans mon cœur, et je leur dois énormément pour m’avoir permis de vivre un séjour mémorable à Chicago, comme l’ont fait les partisans à Montréal, à Boston et dans le sud de la Floride, où j’habite. Évidemment, le plus important, c’est que je fasse partie de la grande famille du Temple de la renommée, car c’est le plus grand honneur auquel on peut aspirer. »

Cependant, le jour de l’annonce de la décision du Temple de la renommée, Dawson a déclaré à la station radio WMVP-AM de Chicago : « Je suis déçu. Je peux dire, sans gêne, que j’aurais préféré porter le logo des Cubs ».

PHOTO SAL J. VEDER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Andre Dawson

Au moment de la décision, le président du Temple à l’époque, Jeff Idelson, avait déclaré : « Vous voulez le logo de l’équipe où le joueur a eu le plus grand impact. Il a eu tout un impact à Montréal. Il a eu tout un impact à Chicago, et un peu moins à Boston et en Floride, et c’était de toute évidence un cas où nous avons dû nous asseoir et réfléchir avant de prendre une décision. »

L’institution a rappelé que Dawson a réussi 1575 de ses 2774 coups sûrs en carrière avec les Expos, qu’il a remporté six de ses huit Gants d’or à Montréal et qu’il a mené les Expos à leur seule victoire en séries éliminatoires — ils avaient battu les Phillies de Philadelphie en cinq matchs en série de sections de la Ligue nationale en 1981. Idelson a aussi ajouté qu’il est de la responsabilité de l’institution « d’interpréter correctement l’histoire du sport ».

Dawson a disputé ses 11 premières saisons avec les Expos, affichant une moyenne au bâton de ,285 avec 225 circuits et 838 points produits. Il a été élu au match des étoiles à trois reprises et a remporté le titre de recrue par excellence de la Ligue nationale en 1977. Il a joué six saisons avec les Cubs, où il a remporté le titre de joueur par excellence de la Ligue nationale en 1987 après avoir frappé pour ,287 avec 49 longues balles et 137 points produits. Il a aussi disputé deux saisons avec les Red Sox de Boston, et deux autres avec les Marlins de la Floride, avant d’annoncer sa retraite en 1996.