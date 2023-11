(New York) Le joueur autonome Luis Severino et les Mets de New York finaliseraient une entente d’une saison et 13 millions de dollars US, selon une source près de la situation.

Mike Fitzpatrick Associated Press

La personne a informé l’Associated Press de la nouvelle, mercredi soir, à condition de conserver l’anonymat, puisque l’équipe n’a toujours pas annoncé le contrat.

Severino, qui était avec les Yankees la saison dernière, passerait donc à l’autre équipe évoluant à New York. Le lanceur droitier a connu une saison à oublier, qui a également été écourtée à la suite d’une blessure. Ayant participé à deux matchs des étoiles en carrière, Severino a terminé avec un dossier de 4-8, ainsi qu’une moyenne de points mérités de 6,65 en 18 départs en 2023.

Plus tôt ce mois-ci, les Mets avaient embauché l’ancien instructeur au banc des Yankees, Carlos Mendoza, comme nouveau gérant de l’équipe.

Severino a disputé ses huit saisons en carrière avec les Yankees. Il a affiché un dossier de 54-37, avec une moyenne de 3,79 en 141 matchs, dont 125 départs.