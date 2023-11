PHOTO RICK SCUTERI, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

(Phénix) Les Rangers du Texas ont marqué 10 points dans les trois premières manches pour filer vers un gain de 11-7 contre les Diamondbacks de l’Arizona, mardi, dans le quatrième match de la Série mondiale, disputé à Phoenix.

La Presse Canadienne

Les Rangers mènent la série 3-1 et pourraient remporter les grands honneurs mercredi, lors du cinquième duel. Les Rangers n’ont jamais remporté la Série mondiale.

Il s’agissait d’une 10e victoire de suite à l’étranger pour les Rangers lors des présentes séries éliminatoires.

Marcus Semien a sonné la charge pour les Rangers avec un triple de deux points et un circuit de trois points.

Andrew Heaney a limité les Diamondbacks à un point lors des cinq premières manches avant de voir la relève des Rangers laisser l’adversaire revenir dans le coup en fin de partie.

Pour sa part, le partant des Diamondbacks Joe Mantiply a œuvré pendant une manche et un tiers, même s’il a accordé seulement un point sur un coup sûr et un but sur balles.

Miguel Castro a pris sa place au monticule en deuxième, quand les Rangers ont lancé le bal.

Après un deuxième retrait dans la manche, Castro a effectué un mauvais lancer et Josh Jung en a profité pour venir marquer à partir du troisième coussin.

Leody Taveras a obtenu un but sur balles et Travis Jankowski a frappé un simple afin de placer deux joueurs en position de marquer pour les Rangers. Semien n’a pas gaspillé l’occasion avec une excellente frappe au champ gauche, à la limite de la démarcation du terrain, pour un triple qui portait la marque à 3-0.

Corey Seager a ensuite ajouté deux autres points pour les Rangers avec un circuit contre Kyle Nelson, qui venait de s’amener sur la butte.

En troisième, les Rangers ont rempli les buts avec un retrait. Luis Frias toutefois retiré Taveras sur des prises, mais Jankowski a cogné un double bon pour deux points qui a porté le score à 7-0.

Comme si ce n’était pas assez, Semien en a rajouté tout de suite, avec un circuit de trois points, pour procurer une deuxième manche de suite de cinq points aux Rangers.

Les Diamondbacks ont obtenu une première vraie chance de s’inscrire au pointage en fin de quatrième manche, avec des joueurs aux deuxième et troisième buts. Ils ont dû se contenter d’un seul point, quand Gabriel Moreno a marqué sur un ballon-sacrifice de Lourdes Gurriel fils.

Jonah Heim a frappé un circuit en huitième pour donner un premier point aux Rangers depuis la troisième manche.

Les Diamondbacks ont rendu les choses intéressantes avec quatre points en fin de huitième manche.

Christian Walker a cogné un troisième simple de suite pour les Diamondbacks pour remplir les buts avec un retrait. Le lanceur Cody Bradford a cédé sa place à Chris Stratton après le simple de Walker.

Le ballon-sacrifice de Tommy Pham a permis d’ajouter un point. Dès le frappeur suivant, Gurriel fils a claqué un tir de Stratton dans les gradins pour trois autres points et réduire l’écart à 11-5.

Les Diamondbacks sont revenus à la charge en fin de neuvième. Will Smith a permis aux deux premiers frappeurs d’atteindre les sentiers, avant de retirer les deux frappeurs suivants sur des prises. José Leclerc l’a remplacé au monticule et a immédiatement accordé un simple de deux points à Moreno, ce qui réduisait l’écart à 11-7.

Leclerc finalement a mis un terme à la rencontre en forçant Walker à frapper un ballon au premier but, dans le territoire des fausses balles.

Peu avant le début du match, les Rangers ont annoncé que le cogneur Adolis García et le lanceur Max Scherzer rateront le reste de la Série mondiale, eux qui se sont blessés dans le troisième match.

Ezequiel Duran et le gaucher Brock Burke ont été ajoutés à la formation.

García a été nommé le joueur le plus utile de la série de championnat de la Ligue américaine. Il a maintenu une moyenne au bâton de ,323 lors des présentes éliminatoires, avec huit circuits et un record des Majeures pour les points produits, avec 22. García a cogné le circuit gagnant en 11e manche lors du premier match de la Série mondiale, dans une victoire de 6-5.