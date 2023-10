(Arlington) Les Diamondbacks de l’Arizona ont égalé la Série mondiale 1-1 face aux Rangers du Texas avec un gain de 9-1 dans le deuxième match, samedi soir.

La Presse Canadienne

Jordan Montgomery des Rangers et Merrill Kelly des Diamondbacks étaient les lanceurs partants pour le deuxième affrontement.

La première manche s’est complétée sans histoire, alors que Kelly a retiré Evan Carter sur des prises et qu’aucune des deux équipes n’a placé de joueur sur les buts.

Tommy Pham a cogné le premier coup sûr du match, en deuxième manche. Montgomery a ensuite obtenu un double jeu sur la frappe de Lourdes Gurriel fils.

Après deux manches, les deux lanceurs partants avaient effectué 20 lancers contre les frappeurs adverses.

Alek Thomas a frappé un simple pour commencer la troisième manche, le deuxième coup sûr de la rencontre pour les Diamondbacks.

Les Rangers ont remporté le premier match de la série en 11e manche et mènent la Série mondiale 1-0. Le troisième affrontement aura lieu lundi soir, en Arizona.

En début de quatrième manche, avec un retrait, Gabriel Moreno a envoyé la balle de Montgomery de l’autre côté de la clôture pour donner les devants 1-0 aux Diamondbacks.

Pham a frappé un double, pour ensuite marquer et faire 2-0 sur la frappe de Gurriel fils, au champ extérieur. C’était le deuxième coup sûr de Pham.

Carter a cogné le premier coup sûr des Rangers avec un simple, contre Kelly.

Geraldo Perdomo a frappé un simple contre Montgomery, avant de voler le deuxième but. Les Diamondbacks n’ont toutefois pas pu en profiter.

Mitch Garver, premier frappeur à s’amener au marbre en cinquième manche, a propulsé la balle de Kelly dans les estrades pour inscrire les Rangers au pointage et réduire l’écart à 2-1 avec un circuit en solo.

Kelly a concédé trois coups sûrs et un point mérité en sept manches de travail.

Nathaniel Lowe est passé près d’imiter son coéquipier quelques instants plus tard, lorsque sa balle est passée à quelques mètres seulement d’être un autre circuit pour les Rangers. Ce dernier a toutefois été retiré.

Avec deux retraits en début de sixième manche, Pham a claqué une puissante balle dans le champ droite, et a réussi à se rendre au deuxième but. Il s’est toutefois fait prendre de vitesse dès le lanceur suivant, s’éloignant trop du but. Il a été retiré lorsque Montgomery a retourné la balle vers le deuxième but.

En septième, alors que Thomas était au deuxième but, Evan Longoria a cogné un simple bon pour un point, qui a mis fin à la soirée de Montgomery.

Montgomery a été remplacé par Andrew Heaney.

Les Diamondbacks ont porté le score à 4-1 lorsque Longoria, alors au deuxième but, s’est rendu jusqu’au marbre grâce au simple de Corbin Carroll.

Les Diamondbacks ont porté un dur coup aux Rangers en huitième manche lorsqu’ils ont rempli les buts avec un but sur balles, et que les deux frappeurs suivants ont cogné un simple bon pour un et pour deux points respectivement. Rapidement, le score était désormais de 7-1.

Sur le 16e coup sûr de son équipe, Emmanuel Rivera a ajouté deux autres points pour les Diamondbacks en neuvième manche et a porté le score à 9-1.