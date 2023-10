(Atlanta) Après avoir été muselés au bâton pendant presque six manches, les Braves d’Atlanta sont venus de l’arrière pour obtenir une improbable victoire de 5-4 contre les Phillies de Philadelphie et créer l’égalité 1-1 dans cette série de deuxième ronde, lundi.

Paul Newberry Associated Press

Travis d’Arnaud, qui a amorcé le match comme receveur en raison des difficultés de Sean Murphy, a donné de l’espoir aux Braves avec un circuit de deux points en septième, réduisant l’écart à 4-3 en faveur des Phillies.

C’était le premier coup sûr de plus d’un but des Braves dans cette série.

« C’était vraiment émouvant, surtout la façon dont nous sommes venus de l’arrière, a lancé D’Arnaud. C’est l’un de mes matchs éliminatoires préférés de tous les temps. »

Austin Riley l’a imité en huitième, expédiant un lancer de Jeff Hoffman (0-1) avec un compte complet et deux retraits dans l’enclos des releveurs des Phillies. Les Braves prenaient ainsi les devants dans un match pour la première fois de la série.

« J’ai confiance en ces joueurs, a dit le gérant des Braves, Brian Snitker. Vous savez quoi ? Ils vous rendent la vie difficile pour réussir 27 [retraits]. Ils n’arrêteront jamais de se battre dans le rectangle des frappeurs. »

Ronald Acuna fils l’a précédé au marbre après avoir été atteint par le tout premier lancer de Hoffman dans cette rencontre.

Le match s’est également terminé avec éclat. Avec Bryce Harper au premier coussin, Nick Castellanos a frappé la balle vers la clôture du champ centre. Il a toutefois été volé par Michael Harris II, qui a dû sauter pour attraper la balle.

Harper avait déjà contourné le deuxième but lorsque Harris a réalisé l’attrapé. Il a désespérément tenté de revenir au point de départ, et Ozzie Albies n’a pas réussi à capter le relais au deuxième. Alerte, Riley s’est avancé pour capter la balle et la remettre au premier à temps pour le double jeu.

« Chaque victoire en séries est excitante, a déclaré d’Arnaud. Je crois que c’est l’une des fins de match les plus excitantes que j’ai jamais vues, du point de vue défensif. “Money Mike” a réussi un attrapé assez fou et le double jeu pour terminer le travail. »

Le match s’est terminé ainsi et les deux équipes se retrouveront mercredi à Philadelphie.

A. J. Minter (1-0) a mérité la victoire et Raisel Iglesias a signé son premier sauvetage des éliminatoires.

Avec un Zack Wheeler dominant contre une formation qui a mené les Ligues majeures pour les points marqués et égalé un record avec 307 circuits, les Phillies se sont donné une avance de 4-0. J. T. Realmuto a frappé un coup sûr de deux points en troisième aux dépens de Max Fried.

Un simple d’Alec Bohm et un ballon-sacrifice de Bryson Stott ont été à l’origine des autres points des visiteurs.

Wheeler, qui est né et qui a grandi non loin du Truist Park, était à une prise de compléter la sixième sans avoir accordé la moindre frappe en lieu sûr. Mais il a accordé un but sur balles à Acuna et Albies a frappé un simple dans la droite.

Acuna s’est initialement arrêté au troisième, mais il s’est lancé vers la plaque lorsque le relais vers le champ intérieur a ricoché sur le gant de Trea Turner. Il s’agissait de la deuxième erreur du match pour le joueur d’arrêt-court.

Wheeler a réussi six retraits au bâton lors des deux premières manches, les Braves parvenant à effectuer des contacts avec seulement 12 des 26 prises qu’il a lancées. Matt Olsen a été le seul à se rendre sur les sentiers en vertu de la première erreur de Turner, incapable de capter un roulant.

Marcell Ozuna, 13e frappeur des Braves, a frappé au champ centre. Johan Rojas a attrapé la balle pour le retirer, mais le jeu faisait figure de progrès avec les ennuis au bâton du club.

Les Braves ont été blanchis lors du premier match, amorçant cette série avec 14 manches sans point – leur plus longue disette de la saison – avant de finalement s’inscrire au tableau.

Fried, dont le nom a été inscrit sur la liste des blessés en raison d’un problème récurrent d’ampoules en fin de saison, a œuvré au monticule pendant quatre manches. Il a donné six coups sûrs, quittant la rencontre avec un pointage de 3-0 qui aurait pu être plus important.

Stott a frappé un roulant avec les buts remplis en première manche. Au total, les Phillies ont laissé 11 coureurs sur les sentiers.