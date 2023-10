Orioles de Baltimore

L’ex-joueur étoile Brooks Robinson est mort

(Baltimore) Brooks Robinson, un membre du Temple de la renommée du baseball majeur dont le brillant jeu défensif au troisième but ainsi que son attitude modeste et humble en ont fait l’un des athlètes les plus adulés et accomplis dans l’histoire de Baltimore, est mort. Il était âgé de 86 ans.