(Boston) L’ex-lanceur de balle papillon et commentateur Tim Wakefield est soumis à des traitements afin de lutter contre une maladie qui n’a pas été identifiée, ont annoncé les Red Sox de Boston jeudi.

Associated Press

L’équipe du Massachusetts a également demandé aux partisans qu’on respecte sa vie privée, après que des rumeurs concernant son état de santé aient été éventées sans son consentement par son ex-coéquipier Curt Schilling.

Les Red Sox ont diffusé un communiqué après que Schilling eut déclaré dans une émission disponible en baladodiffusion que Wakefield souffrait d’un cancer du cerveau, entraînant une vague de messages de soutien — et des réprimandes pour Schilling.

« Nous sommes au fait de ces déclarations et des questions au sujet de l’état de santé de Tim et Stacy Wakefield, ont écrit les Red Sox. Malheureusement, cette information a été partagée sans leur permission. Leur santé relève de la vie privée, et ils souhaitent que ça reste ainsi alors qu’ils luttent contre la maladie et tentent d’identifier le meilleur traitement possible. »

Wakefield, qui est âgé de 57 ans, a annoncé sa retraite en 2012 après avoir présenté une fiche en carrière de 200-192 avec une moyenne de points mérités de 4,41 et plus de 3000 manches lancées dans les Ligues majeures. Il a fait partie de l’équipe championne des Red Sox en 2004 et 2007, et a été intronisé au Temple de la renommée de l’équipe en 2016.

Il travaillait pour la chaîne NESN, le réseau de télédiffusion des Red Sox, depuis 2012 et était demeuré actif au sein de divers organismes de bienfaisance, dont la Red Sox Foundation.

Schilling, qui fut le coéquipier de Wakefield entre 2004 et 2007, a accroché son gant en 2009. Il a agi en tant qu’analyste pour la chaîne ESPN avant d’être congédié en 2016 pour avoir publié des messages anti-transgenres sur les réseaux sociaux. D’autres messages ont exprimé son soutien au lynchage de journalistes ou encore à la tentative d’insurrection du 6 janvier 2021. Son entreprise de jeux vidéo, 38 Studios, s’est placée sous la loi de la protection des faillites et il n’a jamais remboursé un prêt de 75 millions US consenti par l’État du Rhode Island.