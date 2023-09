(St. Petersburg) Chris Bassitt est devenu le deuxième lanceur de la Ligue américaine à atteindre 15 victoires et les Blue Jays de Toronto ont battu les Rays de Tampa Bay 6-2, vendredi, dans un duel entre les deux premières équipes repêchées dans l’Américaine.

La Presse Canadienne

Bassitt (15-8) a concédé deux points et six coups sûrs, mais il a retiré huit frappeurs sur des prises en plus de six manches de travail.

Jordan Romano a remplacé Jordan Hicks en huitième manche, et a alloué un but sur balles à Isaac Paredes. Il a ensuite retiré Curtis Mead sur un roulant pour conserver l’avance de 4-2 des Blue Jays. Le lanceur droitier a obtenu un 36e sauvetage en 39 occasions.

Daulton Varsho a frappé un circuit lors d’une neuvième manche de deux points des Blue Jays.

Le voltigeur vedette des Rays Randy Arozarena a quitté le match après la quatrième manche en raison d’une tension au quadriceps droit. Il a réussi un doublé en première manche et a marqué le premier point du match sur le simple de Harold Ramírez.

Le cogneur des Blue Jays Vladimir Guerrero fils était de retour dans la formation de l’équipe pour le début de cette série contre les Rays.

Guerrero, qui avait raté une grande partie des deux matchs précédents de son équipe en raison d’un inconfort au genou, s’est vu concéder deux buts sur balle en trois présences au bâton. Il a croisé le marbre à une reprise.