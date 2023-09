(St. Petersburg) Le joueur vedette des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani a subi une intervention chirurgicale au coude droit, mardi.

Mark Didtler Associated Press

Son médecin a mentionné qu’il s’attend à ce que le joueur de deux positions soit disponible comme frappeur lors du match d’ouverture de 2024 et qu’il pourrait revenir au monticule comme lanceur en 2025.

Ohtani s’est déchiré le ligament collatéral ulnaire de son coude droit le 23 août, mettant ainsi fin à sa saison de lanceur. Il a continué à frapper jusqu’au 3 septembre, jusqu’à ce qu’il soit victime d’une élongation à un muscle oblique.

Le médecin en chef des Dodgers de Los Angeles, Neal ElAttrache, a effectué l’opération mardi, à l’Institut Cedars-Sinai Kerlan-Jobe de Los Angeles. ElAttrache avait déjà procédé à l’intervention chirurgicale de type Tommy John d’Ohtani, le 1er octobre 2018. Ni Ohtani ni l’équipe n’ont fourni plus de détails concernant l’intervention de mardi.

« J’ai subi une intervention chirurgicale au coude plus tôt ce matin et tout s’est très bien passé, a déclaré Ohtani dans une publication sur son compte Instagram. C’était très regrettable que je n’aie pas pu terminer la saison sur le terrain, mais je vais encourager mes coéquipiers jusqu’au bout. Je vais travailler aussi dur que possible et faire de mon mieux pour revenir sur le terrain plus fort que jamais. »

Nez Balelo, l’agent d’Ohtani, a publié un communiqué partagé par les Angels. Balelo n’est pas entré dans les détails concernant le type d’intervention.

« La décision finale et le type d’intervention ont été pris en mettant fortement l’accent sur la situation dans son ensemble, a dit Balelo. Shohei voulait s’assurer que la direction prise lui donnerait toutes les chances de frapper et de lancer pendant de nombreuses années. »

Âgé de 29 ans, Ohtani mène l’Américaine avec 44 circuits et il a produit 96 points, avec huit triples et 20 buts volés. Il a montré un dossier de 10-5 et une moyenne de points mérités de 3,14 en 23 départs, retirant 167 frappeurs sur des prises en 132 manches de travail.

« Le plan final, après délibération avec Shohei, était de réparer le problème et de renforcer le ligament sain en place tout en ajoutant du tissu viable pour la longévité du coude, a observé ElAttrache par voie de communiqué. Je m’attendais à une récupération complète et il sera prêt à frapper sans aucune restriction au match d’ouverture de 2024 et il pourra frapper et lancer en 2025. »

Ohtani est admissible à l’autonomie après la Série mondiale. Avant la blessure au coude, certains observateurs spéculaient qu’il obtiendrait un contrat de record de plus de 500 millions US.