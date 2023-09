PHOTO JEFF CHIU, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Shohei Ohtani ne jouera plus cette saison à cause d’une blessure

(Anaheim) Le joueur étoile Shohei Ohtani des Angels de Los Angeles va manquer le reste de la saison en raison d’une blessure à un muscle oblique.

Associated Press

De plus, le lanceur droitier subira bientôt une opération pour une déchirure ligamentaire au coude droit, ont fait savoir les Angels.

Le nom d’Ohtani a été placé sur la liste des blessés pour une période de dix jours. Il n’a pas joué depuis le 3 septembre à cause de cette blessure et sa saison à titre de lanceur s’est terminée le 23 août à la suite d’une déchirure d’un ligament du coude.

Les deux blessures ont mis fin à l’une des saisons les plus remarquables dans l’histoire du baseball majeur.

Ses statistiques à titre de frappeur et comme lanceur en ont fait l’un des favoris pour mériter, pour la deuxième fois en trois ans, le titre de joueur le plus utile à son équipe dans la Ligue américaine.

Elles ont aussi fait naître des spéculations selon lesquelles il pourrait obtenir un contrat de 500 millions de dollars ou plus en tant que joueur autonome lors de l’entre-saison.

Le Japonais de 29 ans a établi des sommets personnels en carrière avec une moyenne au bâton de ,304 et un taux combiné de présence sur les buts et de puissance de 1,066.

Il domine la Ligue américaine avec 44 circuits et il totalisait 96 points produits, huit triples et 20 buts volés au sein d’une formation qui a entamé la journée de samedi avec un dossier de 68-80, et qui est sur le point de connaître une huitième saison perdante de suite.

Au monticule, Ohtani a complété la campagne avec une fiche de 10-5 et une moyenne de points mérités de 3,14 en 23 départs. En 132 manches de travail, il a inscrit 167 retraits sur des prises et concédé 55 buts sur balles.

On ne sait pas encore si l’opération au coude sera de type Tommy-John.

Ohtani a subi ce type d’intervention le 1er octobre 2018.

Il est revenu au jeu dans un rôle de frappeur le 7 mai suivant, et au monticule le 26 juillet 2020, lors d’une campagne retardée par la pandémie. À son retour comme lanceur, il n’a retiré aucun frappeur, n’a obtenu que cinq retraits le 2 août et a quitté avec une élongation à l’avant-bras qui l’a empêché de lancer jusqu’en 2021.

Depuis, il affiche un dossier de 34-16 avec une moyenne de 2,84 en 74 départs.