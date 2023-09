Le nouveau stade des Rays fera partie d’un mégaprojet

(St. Petersburg) Les Rays de Tampa Bay s’affairaient à mettre la touche finale mardi à une entente qui leur permettra d’ériger un stade de 30 000 places qui fera partie d’un mégaprojet immobilier d’une valeur de 6,5 milliards US à St. Petersburg et qui comprendra notamment des habitations à loyers modiques, des magasins, des bars, des restaurants et un musée d’histoire des Noirs.