Le lanceur droitier des Blue Jays de Toronto Alek Manoah a reçu de nombreuses injections à un bras ces dernières semaines et en conséquence sa saison serait terminée, a-t-on appris dans un texte publié sur l’internet jeudi.

La Presse Canadienne

Manoah, qui fut le lanceur partant des Jays lors du match d’ouverture, mais qui a connu des ennuis pendant la majeure partie de la campagne, n’a pas lancé depuis le 10 août. Il a été assigné au club-école AAA de Buffalo le lendemain.

Dans un texte publié sur le site du réseau Sportsnet, on rapporte que Manoah a rendu visite à de nombreux spécialistes au cours du dernier mois et qu’il continue de consulter les médecins « en vue d’exclure les problèmes de coude et d’épaule ainsi que le syndrome du défilé thoracique ».

Les injections ont comme objectif de réduire l’inflammation et l’inconfort, a-t-on précisé dans le texte.

Un message laissé à l’agent de Manoah n’a toujours pas été retourné. Le club a confirmé que le texte de Sportsnet était exact.

Le gérant des Blue Jays John Schneider devait rencontrer les membres des médias à ce sujet avant la rencontre de jeudi soir contre les Yankees à New York.