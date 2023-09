(Toronto) Les Blue Jays de Toronto sont peut-être à New York pour tenter de se qualifier en séries éliminatoires, il y a toujours du gros baseball qui se joue au Rogers Centre.

John Chidley-Hill La Presse Canadienne

Les meilleurs joueurs des écoles secondaires au pays s’y affrontent dans le Tournoi des Espoirs canadiens, une compétition à six équipes.

T. J. Burton, directeur du volet amateur des Blue Jays, explique que l’équipe souhaite faire croître le sport au Canada, peu importe où ces joueurs finissent par aboutir au sein des 30 clubs du Baseball majeur.

« Notre objectif est d’amener le plus de ces jeunes possible au prochain niveau, a-t-il déclaré mercredi. On leur souhaite de réaliser leur rêve et on espère que ce sera au sein de l’organisation des Jays, sinon d’une autre équipe. »

Instauré en 2013, le tournoi a vu plusieurs joueurs actuels des Majeures y évoluer, comme le lanceur des Braves Mike Soroka, originaire de Calgary, ou les frères Josh et Bo Naylor, de Mississauga, qui jouent aujourd’hui pour les Guardians de Cleveland. Les Québécois Édouard Julien (Twins) et Abraham Toro (dans l’organisation des Brewers) sont aussi passés par cette compétition.

Burton est convaincu que d’attirer les espoirs canadiens dans cette compétition les aidera à mieux faire sur la scène internationale. Il souligne d’ailleurs que 13 joueurs de la formation canadienne à la dernière Classique mondiale ont participé à ce tournoi dans le passé.

« Ça ne peut qu’augmenter au fil du temps. Ce qu’on va voir – c’était notre vision il y a 10 ans – c’est que la plupart des Canadiens à atteindre les Majeures auront joué dans ce tournoi.

« Je pense que nous verrons un jour une formation canadienne à la Classique mondiale composée uniquement d’ex-joueurs de ce tournoi. C’est ce qu’on vise. »

Les joueurs qui participent à la compétition sont très enthousiastes de jouer dans un stade de la MLB, devant les entraîneurs de l’équipe nationale, de dépisteurs des Majeures et de recruteurs des universités américaines.

C’est probablement le truc le plus cool que je n’aie jamais fait, a affirmé le lanceur Owen Fernandes, de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, qui avait participé à l’édition de l’an dernier, à Ottawa. Les gars sont tous super gentils. Les entraîneurs sont excellents. C’est toute une expérience. »

Sur place, il y a pas moins de 17 recruteurs de programmes de division 1 de la NCAA et des dépisteurs d’une vingtaine d’équipes de la MLB.

« Plusieurs joueurs ayant participé à ce tournoi ont joué universitaire ou atteint les Majeures, a indiqué le lanceur torontois Wesley Johnson. C’est toute une opportunité pour moi. J’espère obtenir une chance d’aller à un niveau supérieur en étant ici. »

L’arrêt-court québécois Maxime Boies, de Lévis, comprend l’opportunité qui lui est offerte, mais il tente de ne pas se laisser envahir par l’occasion.

« Ça ajoute une certaine pression de jouer devant tous ces dépisteurs, mais j’essaie de jouer mon meilleur baseball, comme je dois le faire.

« C’est toujours un honneur de représenter le Québec dans ce genre d’évènements. On est très reconnaissants de pourvoir jouer sur ce beau terrain et on faire de notre mieux pour bien représenter la province. »

Le public peut assister à l’évènement. Des billets d’un jour ou des laissez-passer pour toute la durée du tournoi sont disponibles.

« Ce que les gens vont voir, ce sont des joueurs affamés et excités de jouer devant ces recruteurs dans un stade des Majeures », a indiqué Burton.