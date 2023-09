PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

(Pittsburgh) La remarquable saison d’Andrew McCutchen est terminée.

Associated Press

Le nom du frappeur de choix des Pirates de Pittsburgh sera inscrit sur la liste des joueurs blessés pour 10 jours après s’être partiellement déchiré le tendon d’Achille du pied gauche alors qu’il contournait les sentiers sur un double dans la victoire des siens contre les Brewers de Milwaukee, lundi soir.

Le vétéran âgé de 36 ans a initialement indiqué qu’il se sentait « bien », mais des examens plus poussés du personnel médical des Pirates ont révélé la déchirure. Le directeur de la médecine sportive Todd Tomczyk a mentionné mercredi que McCutchen devra porter une botte protectrice pendant six semaines, et précisé qu’il n’avait pas discuté de la possibilité d’une intervention chirurgicale avec le joueur.

McCutchen frappe pour une moyenne de ,256 avec 12 circuits et 43 points produits cette saison. Il a réussi son 2000e coup sûr en carrière en juin et n’était plus qu’à une seule longue balle du plateau des 300 en carrière lorsqu’il s’est blessé lundi soir.

McCutchen a pris part à cinq matchs des étoiles en carrière et fut le joueur par excellence de la Ligue nationale en 2013, alors qu’il jouait pour les Pirates de 2009 à 2017. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la campagne. Il a cependant exprimé à maintes reprises sa volonté de demeurer à Pittsburgh pour la suite de sa carrière.