(Houston) Jasson Domínguez est devenu le plus jeune joueur à frapper un circuit à sa première présence au bâton dans l’uniforme des Yankees, Aaron Judge a atteint le plateau des 250 circuits en carrière plus rapidement que tout autre joueur et le club new-yorkais a défait les Astros de Houston 6-2, vendredi soir.

Kristie Rieken Associated Press

DJ LeMahieu a cogné le deuxième tir de Justin Verlander dans les gradins pour commencer le match avec un circuit. Après deux retraits, Verlander a concédé un but sur balles à Giancarlo Stanton.

Sur le deuxième tir effectué dans sa direction dans les Majeures, et à son premier élan, Domínguez, qui a été comparé à Bo Jackson et Mike Trout, a claqué un lancer de Verlander (10-7) par-dessus la clôture pour porter la marque à 3-0.

« Je savais que j’allais ressentir plusieurs émotions lorsque j’allais enfin mettre les pieds sur le terrain, a dit Domínguez en espagnol, par le biais d’un interprète. J’ai dit que mon rêve se réalisait devant mes yeux, en là, j’ai réussi à frapper cette balle qui s’est avérée être un circuit. »

À seulement 20 ans et 206 jours, Domínguez est devenu le plus jeune joueur des Yankees à frapper un circuit à son premier match en carrière. Il est le premier à cogner une longue balle à sa première présence au bâton depuis Judge, le 13 août 2016.

« C’est assez impressionnant, a déclaré le gérant des Yankees, Aaron Boone. C’est toute une manière de faire part de votre présence, et ce, avec assurance. »

Austin Wells effectuait aussi ses débuts dans les Majeures pour les Yankees vendredi. Il a frappé un simple pour commencer la deuxième manche, mais Verlander a étouffé la menace cette fois-ci.

José Abreu a frappé un circuit en solo en fin de deuxième manche pour réduire l’écart à deux points. Cependant, Stanton a répliqué avec un circuit de deux points en troisième manche.

Kyle Tucker a réduit l’écart à nouveau à 5-2 avec un double d’un point en fin de troisième.

Judge a claqué un circuit en solo contre Verlander en cinquième, devenant le joueur à atteindre le plateau des 250 circuits le plus rapidement dans l’histoire des Majeures. Il a accompli l’exploit en 810 matchs, fracassant la marque de Ryan Howard, qui avait eu besoin de 855 rencontres pour atteindre le plateau en 2010 avec les Phillies de Philadelphie.

Il s’agissait pour Judge d’un 30e circuit cette saison même s’il a raté près de deux mois de jeu en raison d’une blessure à un orteil. Il en a frappé 62 la saison dernière pour battre le record de la Ligue américaine de 61, par Roger Maris en 1961.

Verlander a concédé six points et huit coups sûrs en six manches. C’était la première fois cette saison qu’il accordait quatre circuits dans un match.

Du côté des Yankees, Carlos Rodon (2-4) a accordé deux points et trois coups sûrs en cinq manches.

Domínguez devrait être le joueur de champ centre régulier de l’équipe, après qu’Harrison Bader ait été réclamé au ballottage par les Reds de Cincinnati.

Il est devenu le plus jeune joueur à jouer un match avec les Yankees depuis José Rijo, alors âgé de 19 ans, en juillet 1984. Il était également le plus jeune à sa position depuis Stan Javier, à 20 ans, en avril 1984.